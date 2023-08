F1, il pilota vuota il sacco: scherzo quasi fatale, ha rischiato davvero grosso

Paura nel mondo della F1, con un evento che ha rischiato di trasformarsi in tragedia e le conseguenze sarebbero state disastrose.

La stagione 2023 della F1 ha dimostrato nettamente come non ci sia possibilità di lottare contro la Red Bull di Max Verstappen. Il fenomeno olandese è in assoluto il dominatore dell’annata, ancora di più rispetto al 2022.

Il paradosso è che le Scuderie che sono controllate dalla Red Bull in questo momento si trovano nelle due parti opposte della classifica. Se il Team di punta è nettamente al primo posto, tanto da aver nettamente doppiato la Mercedes seconda, l’Alpha Tauri si trova in fondo al gruppo.

Sono moltissime le problematiche rilevate in questo periodo dalla Scuderia di Faenza, con lo scossone più incredibile che era quello che ha coinvolto Nyck De Vries. L’ex campione di Formula E non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi in F1 prima di essere scaricato e aver dovuto lasciare spazio al più esperto Ricciardo.

L’Alpha Tauri in questo momento ha bisogno di certezze, anche perché Helmut Marko è stato più volte chiaro. L’andamento della Scuderia è pessimo e non è detto che la collaborazione con la Red Bull possa continuare ancora per tanti anni.

Chi sta provando in qualche modo a tenere alto l’onore della monoposto è il giapponese Yuki Tsunoda, con le sue prestazioni che sono sempre più che dignitose. Il pilota però di recente è stato coinvolto in una clamorosa situazione che poteva davvero finire in tragedia.

Tsunoda colpito da una pallina da golf: le condizioni

La F1 sta vivendo la sua pausa estiva prima di riprendere le ostilità alla fine di agosto con il GP in Olanda. Tutti stanno dunque ricaricando le batterie in vista del rush finale che vedrà coinvolte soprattutto le Scuderie minori che vorranno ottenere il miglior piazzamento in classifica.

Yuki Tsunoda, dopo il grande decimo posto di Spa, ha dimostrato che può avere modo di migliorarsi ancora di più, peccato che in passato abbia subito un brutto incidente. Il giapponese infatti si trovava in vacanza con il suo preparatore atletico: Michael Italiano.

Quest’ultimo di recente, al podcast “Pitstop”, ha raccontato come in passato i due abbiano un grande rapporto, per questo i loro scherzi alle volte sono eccessivi. “Io e Yuki scherziamo moltissimo e una volta mi ha tirato una pallina da golf nello stinco. Volevo dunque rifarmi di quello scherzo, peccato che ho sbagliato a calcolare la forza, con la pallina che si è impennata e lo ha colpito nell’occhio”.

Un evento che poteva davvero finire molto peggiore, con Italiano che ha raccontato di come abbia sentito anche in modo chiaro l’impatto della pallina contro il volto del giapponese. A quel punto Tsunoda ha iniziato a rotolarsi dal dolore e solo dopo 30 minuti di massaggi e di ghiaccio sull’occhio è riuscito a riaprirlo.

Il tutto è avvenuto a poche ore dall’aereo per Sakhir, per approdare nel circuito del Bahrain, ma il giapponese ha comunque corso e chiuso con un ottimo undicesimo posto. Italiano scherza su questo fatto, dato che tutto è finito nel migliore dei modi e non ha perso il lavoro.