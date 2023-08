Lewis Hamilton, che dramma per la sua ex “bambina”: incidente scioccante

La stagione di Lewis Hamilton non è sicuramente da ricordare, ma a peggiorare il tutto ci ha pensato anche un incidente pazzesco.

Molto probabilmente sono molti i tifosi della F1 che non vedono l’ora che questa stagione possa giungere al termine. La differenza tra Max Verstappen e il resto della concorrenza è davvero incredibile e lo sa bene ormai anche Lewis Hamilton.

Il britannico infatti non sa nemmeno quale potrà essere il proprio futuro, considerando come non ha ancora rinnovato il proprio accordo con la Mercedes. Al termine di questa stagione non è da escludere il fatto che se ne possa andare.

Ciò che ha dichiarato è che firmerà solo per una Scuderia che gli possa garantire in qualche modo l’opportunità di poter lottare per il tanto atteso ottavo titolo Mondiale. Hamilton in futuro potrebbe anche vestirsi di rosso Ferrari, una Scuderia che ha sempre apprezzato e ammirato.

Alla fine nessuno infatti è mai riuscito a sottrarsi dal grande fascino della Rossa di Maranello e lo stesso tocca a Lewis. Intanto il 2023 sta proseguendo in modo abbastanza anonimo, con la sua lotta in classifica Mondiale che è con Fernando Alonso per il terzo posto finale.

Non è di certo questo che si aspettava il britannico, ma a quanto pare questo è proprio un anno maledetto per lui. A testimoniare tutto ciò vi è anche il fatto che di recente è giunta una notizia davvero incredibile.

Per fortuna non è stato lui a essere coinvolto, ma un qualcosa che era molto prezioso per il britannico. La notizia ha sconvolto tutto il mondo delle corse e ora c’è da capire il perché di questo incidente.

Incidente per la Pagani Zonda di Hamilton: cosa è successo

Nel 2014 Lewis Hamilton aveva deciso di concedersi una bellissima Pagani Zonda 760 LH e ha avuto modo di guidare questo eccezionale veicolo per ben sette anni. Al termine di questo periodo ha deciso di sbarazzarsene mettendola in vendita con il contachilometri che era fermo a soli 1000 km.

Ciò che è incredibile è che nel 2021 è stata acquistata nel Regno Unito, con la cifra che sarà sicuramente stata altissima. Di recente proprio questa automobile è stata coinvolta in un grave incidente.

Lo scontro però è stato doloroso solamente per la Pagani Zonda, mentre per quanto riguarda il guidatore non ci sono state conseguenze. L’auto ha subito ingenti danni nella parte posteriore, oltre ad aver incrinato il parabrezza e aver distrutto i fari e i pannelli della carrozzeria.

Purtroppo questo è ciò che capita quando si ha tra le mani una delle auto in assoluto più potenti al mondo, tanto è vero che c’è chi parla di un guidatore che ha schiacciato un po’ troppo il pedale dell’acceleratore. A quel punto i suoi 760 cavalli non sono più stati contratti, l’auto ha un motore V12 da 7300 di cilindrata.

Per fortuna queste auto estremamente costose e molto prestazionali sono anche dotate di un eccellente sistema di sicurezza. Ecco allora che il danno è stato limitato al solo veicolo e il proprietario avrà modo di tornare a utilizzare quella splendida auto che in passato fu di Lewis Hamilton.