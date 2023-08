“Auto elettriche pericolose”: spunta la mazzata dell’esperto mondiale, ne parlano tutti

Situazione sempre più complicata per le auto elettriche che subiscono ancora una volta una dura critica da parte di un esperto.

In questo periodo le auto elettriche stanno provando in tutti i modi a farsi conoscere a livello mondiale, ma non è per nulla facile. Purtroppo sono moltissime le complicazioni che stanno limitando sempre di più la vendita di questi veicoli.

Uno dei principali punti è indubbiamente legato al fatto che presentano un costo che è ben superiore rispetto alla media. Al momento le auto con motore termico sono molto più vantaggiose e danno così modo di poter risparmiare in un primo periodo.

L‘auto elettrica inoltre è limitata dalla sua scarsa autonomia, considerando infatti come nelle migliori delle ipotesi riesca solamente a rimanere sui 500 km. A peggiorare il tutto ci pensa il fatto che questi numeri, già deludenti, si possano ottenere solo a basse velocità.

Il progetto per poter fare in modo che le auto elettriche possano diventare sempre di più popolari in giro per il mondo è ancora molto complicato. Ci vorrà tanto duro impegno e il progetto del 2035 è ben lontano dal poter essere attuato al momento.

Non mancano inoltre coloro che sostengono che questi veicoli non solo presentino dei problemi da un punto di vista tecnico, ma siano anche molto limitati per quanto riguarda la sicurezza. Di recente ha infatti parlato uno dei più famosi presentatori e giornalisti britannici nel mondo dell’automobilismo: Jeremy Clarkson.

La sua voce e la sua opinione è fondamentale in questo ambito e soprattutto permette di poter valutare in modo obiettivo la crescita o meno di determinate vetture. Ecco che la sua visione sulle auto elettriche è però un totale disastro.

Jeremy Clarkson stronca le auto elettriche: “Sono pericolose”

La sua voce si è fatta sentire in occasione di un’intervista che ha rilasciato al noto giornale “The Sun”. Al suo interno infatti non soltanto ha spiegato come per lui al momento i veicoli elettrici siano limitati, ma in questo preciso momento storico sono anche pericolose.

Secondo Clarkson infatti all’interno delle auto elettriche vi è la stessa energia esplosiva che è presenta all’interno di sei granate. Dunque si tratta a tutti gli effetti di una bomba in movimento che è pronta in ogni situazione a esplodere.

Clarkson dunque non si fida affatto di queste auto e la testimonianza sono diversi incendi che sono causati da svariati cortocircuiti che si sono generati anche con queste auto ferme. Il caso più eclatante da questo punto di vista è quello legato alla Fremantle Highway, con la nave partita dalla Germania che ha preso fuoco poco a Nord dell’Olanda.

La sua opinione è davvero molto severa, tanto da definirle come delle “auto per liberali senza cervello e senza cuore”. Clarkson dunque è convinto che al momento queste auto non abbiano futuro.

Un secondo caso che è stato citato è legato all’incendio scaturito dalla Lancia Delta Martini di Sebastien Loeb. Non vi è stata una motivazione reale, ma a un certo l’auto del fenomeno francese ha preso fuoco. L’elettrico sarà anche il futuro, ma per Jeremy Clarkson sono davvero troppi i suoi aspetti negativi e da migliorare.