Una Ferrari a meno di 40.000 euro? L’offerta apparsa sul web è clamorosa

Se siete alla ricerca di una Ferrari “economica” vi è una offerta sul web che vi stuzzicherà. Ecco di qualche iconico modello si tratta.

La Ferrari, nel corso della sua lunga storia, ha prodotto vetture sportive che sono entrate, di diritto, nel cuore degli appassionati per soluzioni all’avanguardia e un particolare legame con il Motorsport. Nel 1979 la Scuderia modenese vinse il titolo piloti con Jody Scheckter. Il nuovo modello sportivo della Rossa venne presentato, nel 1980, e denominata Mondial 8.

Il Grande Vecchio si divertiva nel realizzare auto dedicate ai successi registrati in F1. Per il team il trionfo mondiale del sudafricano fu importantissimo. Pensate che il successivo titolo piloti arrivò solo con Michael Schumacher nel 2000. La Dino 308 GT4 non aveva fatto faville in termini di vendita a causa di un design poco indovinato, griffato Bertone, ed un’impostazione meccanica da coupé 2+2 con motore centrale che non aveva lasciato il segno.

Per rompere con il passato, nel 1980, il progetto della Mondial fu affidato a Pininfarina. Pur rimanendo una vettura 2+2 si discostava dalla sua progenitrice, grazie ad una linea più simile ad un’auto a quattro posti. La sportiva divenne celebre per la presenza delle grosse griglie laterali che poi furono adottare anche sulla Testarossa.

La Mondial divenne una delle prime world car della casa modenese, grazie ad un telaio tubolare, un motore trasversale, sospensioni indipendenti e cambio a cinque marce con l’innovativa soluzione del retrotreno removibile per rendere più facile la vita ai meccanici che dovevano operare nella zona posteriore.

Ferrari, i punti di forza della Mondial 8

Sul piano estetico la vettura ha fatto scuola, dando anche una maggiore attenzione agli interni. Con nuove plastiche l’abitacolo risultava elegante e con diversi pulsanti elettrici che andavano a sostituire le levette meccaniche a tirante. Presente anche un computer di bordo. La creatura, inizialmente, equipaggiava un motore V8 di 2926 cm3 da 214 cavalli, ereditato dalla Ferrari 308 Gtb.

L’auto non faceva della velocità il suo tratto migliore, arrivando ad una top speed di 220 km/h. Per di più, in alcuni Paesi, la vettura fu anche depotenziata per rispondere alle stringenti normative antinquinamento. La sportiva, naturalmente, aveva anche qualche elemento negativo, avendo registrato specialmente nella prima serie dei problemi tecnici ricorrenti all’impianto elettrico.

La Ferrari Mondial 8 fu prodotta soltanto in 703 esemplari, di cui 145 con la guida a destra. Le griglie laterali, inizialmente, erano nere ma poi furono costruite in tinta con la carrozzeria. La versione cabriolet arrivò con la presentazione delle Quattrovalvole che metteva, in risalto, il tettuccio apribile elettricamente e numerose altre soluzioni all’avanguardia.

La Mondial 8 è stata anche la prima Ferrari V8 stradale ad iniezione. La casa modenese aveva ancora quel pizzico di artigianalità che rendeva ciascun modello un’opera d’arte a sé. Dalle successive generazioni la Mondial ha cresciuto anche la potenza dei suoi motori. Il modello 3.2 fu, completamente, rivisto con una carrozzeria più leggera per l’appunto un motore 3.2 da 270 cavalli, in grado di raggiungere la velocità massima di 250 km/h.

Nel 1989 fu presentato anche il modello T che raggiunse i 100 km/h in 6,3 secondi e fece registrare una velocità massima di 257 km/h. Su subito.it, la 3.0 Quattrovalvole, immatricolata nel 1981, con 70mila Km è proposta a 39.500 euro. L’auto come vedete in alto è in perfette condizioni e funzionante. Per scoprire tutti i dettagli e il possibile finanziamento vi consigliamo di visitare il sito web.