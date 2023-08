Terremoto Ferrari, niente rinnovo per Leclerc: l’annuncio gela i tifosi

Situazione molto complicata in casa Ferrari, con l’annuncio riguardante Charles Leclerc che non lascia per nulla tranquilli i tifosi.

La Ferrari non sta vivendo la stagione migliore della propria storia in questo Mondiale 2023, con la Scuderia che non è mai stata nemmeno lontanamente vicina alla Red Bull. Il Cavallino Rampante infatti si trova solo al quarto posto in classifica costruttori, con Leclerc che sta provando a metterci una pezza.

Il monegasco sta cercando in qualche modo di tenere alto l’onore del Cavallino e sono infatti tutti suoi i tre podi conquistati in stagione. Due terzi posti a Baku e a Spa e il meraviglioso secondo posto a Spielberg, oltre che a una Pole Position in terra azera.

Leclerc in Belgio ha inoltre avuto modo di superare il proprio compagno Sainz e agganciare George Russell in classifica, portandosi così al quinto posto. Non è di certo la stagione che ci si aspettava a inizio anno per la Ferrari.

Intanto però è normale che a Maranello si pensi anche al futuro. Il 2024 non dovrebbe vedere particolari cambiamenti, con Leclerc e Sainz che saranno ancora i piloti del Cavallino, ma dopo?

I due contratti sono in scadenza e se al momento quello dello spagnolo sembra lontanissimo dal poter essere rinnovato, non sembra che dalla parte del monegasco si stia muovendo molto di più. Dalla Francia si parla di un possibile contratto plurimilionario fino al 2029, ma intanto Leclerc sembra smentire tutto.

“Altre priorità rispetto al rinnovo”: Leclerc spiazza la Ferrari

La Ferrari si sa che vorrebbe blindare il contratto di Leclerc anche ben oltre il 2024, perché si sa che la Mercedes non vedrebbe l’ora di farlo firmare. Il monegasco non ha del tutto bloccato le trattative, ma probabilmente ha voglia di capire come evolverà la situazione.

Di recente infatti è stato intervistato da motorsport.com, con Leclerc che ha spiegato come al momento non sia una priorità il rinnovo. “Non credo che dovremmo pensare al rinnovo in questo momento, ci sono molte altre cose da dover discutere. Noi ci stiamo concentrando sulla macchina per fare in modo che questa possa essere più veloce e prestazionale rispetto a prima.”

Indubbiamente è corretto pensare prima di tutto al presente, con il Mondiale che vede ancora ben 10 gare da doversi disputare, nonostante sia già concluso per la lotta al titolo. Leclerc vuole tornare a vincere perché è dall’Austria del 2022 che non riesce a salire sul gradino più alto del podio.

Inoltre è innegabile che battere in gara la Red Bull quest’anno sarebbe un’impresa quasi eroica. La Ferrari sta portando costantemente una serie di aggiornamenti sulla monoposto, per questo motivo tenterà sicuramente di poter tornare quanto più competitiva possibile, e a Spa si sono visti i primi miglioramenti.

Leclerc ha tutte le carte in regola per poter diventare uno dei piloti più vincenti della sua generazione e soprattutto è uno dei pochi che può fermare il dominio di Verstappen. Da solo però non ce la può fare e ha bisogno di una monoposto di altissimo livello. La Ferrari vuole Charles e il monegasco a Maranello ha affermato di sentirsi a casa.