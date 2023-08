Skoda, spiazzante balzo tecnologico e migliaia di euro di vantaggio sulle rivali

Sono netti ed evidenti a tutti i miglioramenti della Skoda, con la casa ceca che ora punta a dare vita a un modello eccezionale.

Non vi è dubbio alcuno sul fatto che la stretta collaborazione tra la Volkswagen e la Skoda si sia rivelata estremamente positiva. La casa ceca ha infatti dimostrato di poter uscire immediatamente dall’anonimato generato dall’essere rimasta confinata nella parte orientale della Cortina di ferro e già dagli anni ’90 ha iniziato a migliorarsi.

La Skoda infatti non ha perso tempo e ovviamente, come tutte le novità, ha avuto bisogno di alcuni anni di assestamento. Dopo il rodaggio iniziale, ecco però che ha dimostrato di potersi migliorare e perfezionare, soprattutto dando vita a dei Suv eccezionali.

Proprio da questo punto di vista la Skoda ha dimostrato di poter diventare leader nel settore, soprattutto perché ha saputo realizzare una serie di auto a basso costo e dalla grande affidabilità. Tutto questo non è di certo un dettaglio da sottovalutare, anzi si tratta di un incentivo che le ha portato grandi risultati.

Il colosso ceco sa bene che come ha rapidamente scalato le gerarchie di gradimento, non ci vorrà molto per tornare nelle retrovie se non dovesse continuare a rimanere competitivo. Ecco come mai la Skoda sa benissimo che il futuro è sempre di più elettrico e dunque sta per lanciare sul mercato un nuovo modello che di sicuro sarà in grado di competere con tutti quanti.

Skoda Eniaq iV: novità pazzesca per il coupé elettrico

Dopo essersi fatta conoscere a tutti come uno splendido Suv, la Skoda sembra ormai essere sempre di più indirizzata verso la creazione di un coupé. Non si amplierà la gamma, ma si cercherà solamente di dare vita a un nuovo modello di Eniaq iV.

Quest’ultima è un’auto che ha visto la luce per la prima volta nel 2021 e da quel momento in poi ha dimostrato di potersi imporre sempre di più nel mercato. Il fatto che diventi anche un coupé non però la sola novità, anzi la più importante riguarda sicuramente la nascita di un modello del tutto elettrico.

La Eniaq iV infatti utilizzerà al suo interno un software che le darà modo di utilizzare la “Battery Care”, con questa modalità che si attiva nel momento in cui si schiaccia un pulsante apposito sul display. Ecco allora che questa auto avrà modo di ricaricarsi nel momento in cui l’auto sta andando con velocità limitate.

Il massimo di ricarica arriverà fino all’80%, ma è un grande modo per poter risparmiare tempo. Si tratta di una trovata geniale per poter far sì che si allunghi la durata della batteria. La vettura inoltre si presenta con trazione integrale e vi è un’altra modalità che sicuramente sarà ben gradita ai clienti.

Guidando con la versione “traction” si terrà una velocità massima di 20 km/h, ma l’assetto dell’auto sarà perfetto per poter gestire i terreni più asfaltati. Una rivoluzione davvero incredibile che continua con la possibilità di aggiungere sul display la segnalazione del centro di ricarica più vicino. La Skoda si è proiettata sempre di più verso il futuro, con la creazione di un modello eccezionale, altamente tecnologico e soprattutto a impatto zero.