Mercedes, svelato il motivo del disastro: Hamilton non ne sarà per nulla felice

La Mercedes sta vivendo un periodo complicato e le motivazioni di questi problemi non faranno di certo contento Lewis Hamilton.

Dopo un 2022 negativo, il finale della stagione passata aveva fatto sperare i tifosi della Mercedes per un 2023 positivo. Il Brasile era stata la tappa più importante dell’anno, con George Russell che ha vinto davanti a Lewis Hamilton e la monoposto dava l’impressione di essere competitiva.

Una volta risolti i problemi legati al porpoising dunque era giunto il momento di far vedere a tutti la grande potenza del motore della casa tedesca. Peccato però che anche quest’anno le cose non stiano di certo andando come sperato.

La Mercedes può sorridere solo per il fatto che il secondo posto in classifica costruttori sia relativamente tranquillo, ma poche volte si è messa in luce quest’anno. Hamilton e Russell sono i piloti più regolari della stagione e stanno limitando i danni.

Il capolavoro del sette volte campione del mondo è avvenuto con la Pole Position di Budapest, un traguardo che ha fatto sperare in vista della gara. Purtroppo però non è riuscito a confermarsi e dunque ancora una volta è stato Verstappen a vincere.

Ancora una volta la monoposto non è in grado di lottare per il Mondiale e questa è una delle motivazioni che sta spingendo il britannico a pensare a nuove soluzioni future. Dal suo punto di vista infatti non è da escludere un addio alla fine dell’anno.

Mercedes in difficoltà nelle curve: ecco cosa accade

Più volte Hamilton ha spiegato come la sua volontà di continuare in F1 dipenderà solo dal fatto se verrà messo nelle condizioni di superare il record di Michael Schumacher e ottenere l’ottavo titolo Mondiale. Qualche voce si è fatta in ottica Ferrari e anche Red Bull e aumentano ancora di più nel momento in cui la Mercedes mostra certi problemi.

A parlare sui problemi legati alla tenuta della Mercedes in questo Mondiale è stato il direttore tecnico James Allison. Quest’ultimo ha infatti spiegato come al momento la W14 non riesca a mantenere un corretto assetto in pista e non sia bilanciata.

“Stiamo provando in tutti i modi a migliorare la monoposto, con la vettura che deve essere più adatta ai piloti. Russell e Hamilton hanno riscontrato molti problemi quando si trovano al centro della curva, con la vettura che è instabile quando inizia a girare le ruote.” Dunque si nota come la Mercedes perda moltissimo tempo nel momento in cui deve affrontare le curve in pista.

Un problema di certo non da poco, anche perché poi, una volta che a fatica i piloti hanno tenuto stabile l’auto in curva, a quel punto diventa quasi impossibile farla girare come dovrebbe. Un limite di certo non di poco conto e che è una delle testimonianze sul perché quest’anno la Mercedes non riesca a rendere come dovrebbe.

Senza un adeguato miglioramento della monoposto, non ci sono dubbi che Lewis Hamilton sceglierà di andarsene. La Mercedes non vuole perdere il suo campionissimo e dunque c’è bisogno di trovare delle soluzioni il prima possibili, con Hamilton che vuole delle garanzie.