Land Rover, c’è un problema con questo modello: ora scatta il richiamo

La Land Rover è uno dei marchi storici a livello automobilistico, peccato che un modello stia creando non pochi problemi all’azienda.

Il fuoristrada in Europa si è sviluppato moltissimo in questi anni e sono moltissimi coloro che hanno voluto mettere le mani su questi modelli. Le società hanno cercato in tutti i modi di migliorarsi sempre di più, ma nessuno ha saputo imporsi come ha fatto la Land Rover.

In Europa è stata determinante la crescita della Land Rover per poter ampliare sempre di più la gamma di queste automobili. Questo inoltre ha portato anche alla nascita della Range Rover, un modello strettamente legato al marchio britannico che nel tempo si è resa ancora più conosciuto.

L’obiettivo però è cercare in tutti i modi di poter far diventare queste auto anche ecologiche. Si tratta di un grande aiuto per molti, soprattutto perché andrebbe a limitare quella che negli anni è stata l’unica vera grande critica a queste auto.

L’elettrico è il futuro e dare vita a dei Suv che possano essere a impatto zero è determinante per poter migliorare l’ambiente. Si tratta però di un cambiamento radicale e per molti non è possibile renderlo completo, dato che porterebbe a un ridimensionamento delle prestazioni.

Purtroppo proprio uno di questi modelli è finito in un bel pasticcio. La Range Rover PHEV infatti è una delle auto più rivoluzionarie in assoluto, peccato solo che un gruppo di auto prodotte nell’ultimo periodo sta riscontrando dei problemi.

Range Rover PHEV: problemi alla batteria

A comunicarlo ufficialmente è stata direttamente la sede centrale, con la Land Rover che ha comunicato che diverse Range Rover PHEV prodotte nel gennaio 2023 presentano non pochi problemi. Da quel momento in poi l’azienda ha deciso di approfondire sempre di più la ricerca ed è per questo che sono saltati sempre altri guai.

Già a marzo qualcuno parlava di un eccesso di zelo e prudenza, ma la Range Rover PHEV era stata tolta dalla produzione. Ci sono voluti ben due mesi di lavori e di studi prima di arrivare a un responso il 2 maggio 2023.

La batteria presentava un problema di assemblaggio, in quanto un bullone che collegava il connettore HV alla barra non riusciva a rimanere saldo. A quel punto sono stati portati avanti ancora diversi studi, con la decisione finale che è stata presa ad agosto 2023.

Tutte le Range Rover PHEV dovranno essere richiamate in modo tale da poter capire qual è il vero problema. Nonostante questo non sembrano essere sorti particolari problemi per quanto riguarda queste auto, infatti non esistono incendi derivati dall’utilizzo di Range Rover PHEV.

Una volta terminato il controllo, la Land Rover stabilirà quale saranno le vetture che prevedono questo problema. A quel punto partirà il rinnovamento delle auto, con la sostituzione della batteria che sarà totalmente a carico dell’azienda.

L’auto in questione presenta una batteria M9Z3-10B759-CA con una capacità di 38,2 kWh e il suo costo è di circa 130 mila Euro. Insomma, non sono molti coloro che hanno la fortuna di poter acquistare questo splendido veicolo e ora è pronto a migliorarsi e sistemarsi.