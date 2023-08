Annuncio McLaren, appassionati in delirio: arriverà entro il 2030

La McLaren è uno dei marchi più noti al mondo e di recente ha deciso di rinnovarsi con un nuovo e pazzesco modello.

Il mondo della F1 ha sempre dato una grande mano alle più importanti società del mondo automobilistico per le vendite sul mercato. La McLaren sa benissimo che senza le corse avrebbe limitato moltissimo il proprio nome, con i successi che non sono mai mancati.

Bruce McLaren è stato indubbiamente una delle più importanti figure che siano mai esiste nel mondo della F1. Il pilota neozelandese ha saputo guardare oltre il proprio tempo, potendo non soltanto dimostrarsi molto veloce in pista, ma allo stesso tempo in grado di dare vita a un grande marchio.

Il pilota non poté mai godersi i successi della sua Scuderia, perché purtroppo morì troppo presto. Nel 1974 il “Rato” Emerson Fittipaldi divenne il primo pilota della storia a portare il leggendario nome della McLaren in cima al mondo della F1.

Da allora sono stati tantissimi coloro che hanno dimostrato nel tempo di poter far vincere questa Scuderia, con figure come Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton che sono sicuramente le più note. Per quanto riguarda la produzione delle auto di serie, la McLaren ha sempre cercato di soddisfare i suoi clienti più danarosi, per questo motivo sono nati modelli di straordinaria potenza. Ora è tempo di guardare al futuro con un occhio diverso e il mondo sempre più elettrico è pronto a stravolgere tutto.

McLaren P1: ecco il modello elettrico

La McLaren P1 è un modello che ha visto la propria luce nel 2013 e rimase sul mercato per due anni. Si tratta di un’auto che presenta una lunghezza di 458 cm, una larghezza di 194 cm e un’altezza di 118 cm.

Un coupé rarissimo che in due anni è stato venduto per soli 381 esemplari diversi. Una delle sue caratteristiche di punta è indubbiamente il motore, con questo che presenta al su interno un V8 biturbo da 737 cavalli, oltre al fatto che vi è una componente elettrica da 179 cavalli.

Già allora dunque aveva provato a crescere sul mercato per la variante ibrida, ma ora è chiaro come la McLaren abbia voglia di migliorare questo modello nella sola variante elettrica. Ecco allora che il CEO della casa di Woking, Michael Leiters, ha spiegato come la ditta sia molto impegnata in questo momento.

L’obiettivo è quello di competere ad armi pari con la Porsche Mission X, dare quindi ai clienti modo di poter acquistare un’auto del tutto elettrica. La sua tecnologia interna deve essere considerata alla pari di una supercar e verrà considerata la naturale erede della P1.

Il CEO però è stato chiaro secondo alcuni aspetti. La McLaren non ha intenzione di dare vita a dei colossi da 2000 kg per 2000 cavalli, infatti questo viene ritenuto qualcosa di facile da attuare. L’intento è quello di dare vita a un’auto che possa unire potenza ed eleganza. Leiters ha messo in guardia tutti perché dopo il grande successo della 750S, la McLaren punterà ancora verso questa direzione per poter prendersi il mercato globale.