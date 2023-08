Ritiro Marquez, rivelazione sconcertante: tifosi col fiato sospeso

La stagione 2023 è da dimenticare, con Marquez che potrebbe addirittura ritirarsi e con i tifosi che sono in ansia per lui.

Nessuno avrebbe mai immaginato di vedere un Marc Marquez così in crisi come in questa stagione 2023. La Honda infatti non è minimamente in grado di garantire allo spagnolo delle prestazioni che possano essere degne della sua classe e del suo talento.

In questo momento la classifica piange e dice che sono solamente 15 i punti totalizzati, davvero troppo pochi. Inoltre a peggiorare la situazione ci pensa il fatto che questi sono stati ottenuti solamente in occasione delle Sprint Race.

Marquez dunque in gara non riesce a chiudere mai le gare, quando vi partecipa considerando come molto spesso abbia alzato bandiera bianca in anticipo. Lo spagnolo infatti anche a Silverstone è caduto, nonostante si trovasse già da subito nelle retrovie.

Non va di certo meglio al compagno Mir, con i due spagnoli che a parole dichiarano fedeltà alla Honda, ma probabilmente in cuor loro stanno già pensando a nuove avventure. Marquez è in assoluto il pilota più richiesto e conosciuto in tutto il Mondiale, per questo motivo tutti lo vogliono, ma il suo contratto spaventa.

La sua figura molto ingombrante all’interno del paddock potrebbe far sì che molte Scuderie preferiscano puntare su altri piloti, magari più giovani e con un futuro assicurato. Ecco dunque come mai Marquez potrebbe ormai essere prossimo a un clamoroso ritiro.

Marquez preoccupa i fan: “Qualcuno mi dice di smettere”

Purtroppo la situazione si sta facendo sempre più critica e sono molte le persone attorno a Marc Marquez che stanno consigliando al pilota di ritirarsi. Lo spagnolo infatti ha uno stile di guida che è molto diverso rispetto a quello delle nuove leve, con queste che si adattano maggiormente all’aerodinamicità delle moto.

Proprio per questo motivo Marquez non solo non sta trovando i risultati sperati, ma al tempo stesso continua a cadere in gara. Di recente lo spagnolo ha parlato ai microfoni della BBC e ha messo in chiaro come il futuro per lui non sia per nulla certo.

“Molte persone continuano a dirmi che dovrei ritirarmi, anche se sono molti a darmi fiducia e mi dicono di continuare. Al momento ho ancora grande passione per ciò che sto facendo e me la voglio godere fino in fondo. A livello professionale è sicuramente il peggior anno della mia carriera, ma per fortuna a livello privato le cose vanno alla grande.” Marquez dunque al momento non sembra intenzionato a mollare, anche se certe voci si fanno sempre più insistenti.

Da un lato ci sarebbe la Ducati che, secondo Jorge Lorenzo, sarebbe la soluzione migliore per lui. L’ex compagno di squadra parla addirittura della possibilità da parte di Marc di accettare una Scuderia satellite pur di guidare quella moto.

Dall’altra parte è indubbio che il suo rapporto con la Red Bull, sponsor tecnico dello spagnolo, lo aiuterebbe nel passaggio in KTM. Marc comunque ha un contratto che lo lega alla Honda fino al 2024, dunque sarà solo dopo questa data che farà le proprie valutazioni del caso e deciderà cosa sarà meglio per lui.