Audi, notizia da pelle d’oca: gli appassionati non aspettavano altro

L’Audi si sta proiettando al futuro con progetti a zero emissioni ad alte prestazioni. Dall’esperienza nel Motorsport è nato il prototipo di un modello destinato a far parlare di sé.

Il Gruppo VW è tra i più attivi al mondo nell’affannosa rivoluzione elettrica. L’Audi, facente capo al potente costruttore di Wolfsburg, ha impregnato il suo listino di varianti alla spina piuttosto convincenti. In vista della rivoluzione 2035, in Germania vogliono farsi trovare pronti. Anche la Lamborghini sta elaborando la sua prima elettrica. La casa dei quattro anelli ha acquisito una solida esperienza nel campionato di Formula E.

I vertici di Ingolstadt hanno voluto fare la storia anche nella Dakar, correndo con una magnifica E-REV RS Q e-tron. Il fuoristrada vanta tre unità derivate dallo sviluppo delle batterie nel campionato del mondo elettrico, di cui due sono utilizzate per la trazione su entrambi gli assali della vettura, mentre una terza è usata da generatore per la ricarica della batteria ad alto voltaggio, soprattutto durante le fasi di frenata.

Una tecnologia estrema che ha visto tra i suoi protagonisti nell’abitacolo anche Carlos Sainz, padre del driver della Ferrari in F1. Il ritorno d’immagine è stato impattante, dando la concreta impressione che Audi sia uno dei marchi più avanti, in assoluto, nello sviluppo di vetture ad alte prestazioni con batterie agli ioni di litio. Gli specialisti della casa dei quattro anelli stanno lavorando su vetture elettriche con potenze superiori, performance all’avanguardia e un notevole piacere di guida.

Uno dei limiti delle EV attuali è proprio legato all’handling. Chi deve scegliere per una vettura, altamente, prestazionale opta ancora per una supercar a benzina. Questione di sound? Non solo, perché le vetture alla spina sono più pesanti e meno godibili nei tratti misti. Sui rettilinei saranno anche delle schegge, ma chi sceglie una vettura elettrica lo fa con la piena consapevolezza di potersi divertire. Ed ecco che ad Ingolstadt hanno trovato la quadra con la RS6.

Un’Audi elettrica da impazzire

La RS6 è nota agli appassionati storici del brand teutonico da piede pesante. La vettura è stata messa da parte nel 2010 in favore della più lussuosa RS7 Sportback. Secondo quanto è emerso sulle colonne di Autocar lo spirito del precedente modello rivivrà nella full electric RS6 E-tron, sorella della prossima RS6 Avant E-Tron.

La sportiva RS6 E-Tron sarà presentata nel 2025 e sarà costruita sulla Premium Platform Electric (PPE) sviluppata insieme a Porsche. La piattaforma rappresenterà la base anche per la prossima Porsche Macan EV e l’Audi Q6 E-Tron. Porsche e Audi hanno annunciato che la piattaforma da 800 V offrirà performance da brivido con motori elettrici all’avanguardia. La casa dei quattro anelli potrebbe anche rinominare l’attuale A6 in A7, ma il processo è ancora sotto analisi.

La partnership con la cinese SAIC per usare la sua tecnologia per elaborare veicoli elettrici nella regione ha dato una scossa. L’Audi, infatti, vorrebbe produrre 10 nuovi modelli full electric nei prossimi due anni, aprendo ad un futuro della gamma full electric. Date una occhiata alla Q6 e-tron in forma di prototipo, nel video Auditography, che dovrebbe finire in produzione il prossimo anno.