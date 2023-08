Nuova FIAT Croma da paura: svelato come potrebbe essere, che mostro

La FIAT Croma è uno dei modelli più storici del marchio di Torino, ed ora vi parleremo di un suo possibile ritorno in futuro.

Il marchio FIAT vive una fase intensa, con alcuni modelli che sono pronti per iniziare i loro test su strada in vista dell’unveiling ufficiale. In particolare, ci stiamo riferendo a quella che sarà la Panda del futuro, che verrà svelata l’11 di luglio del 2024. L’auto sarà un B-SUV, che affiancherà nella gamma la nuova 600e e la 500X.

Il modello fa già discutere, perché si distaccherà del tutto da quello attuale, che comunque vende più di ogni altra auto in Italia, con oltre 50.000 immatricolazioni nella prima parte dell’anno. Nel frattempo, i fan si possono godere alcune immagini incredibili, che si riferiscono ad un modello inedito.

FIAT, ecco le forme che può assumere la nuova Croma

Tra il 1985 ed il 1996, la FIAT produsse un modello che è rimasto nel cuore di tutti. Parliamo dell’ammiraglia per eccellenza, la Croma, la quale ha visto la propria storia legarsi anche ad episodi drammatici, visto che era l’auto sulla quale viaggiava il giudice Giovanni Falcone nel momento della strage di Capaci, nel quale perse la vita.

L’ammiraglia è uscita di produzione 27 anni fa, ma poi ne venne realizzata una nuova versione nel 2005, che però ebbe un successo decisamente minore. In queste ultime ore, sul web è apparso un render che ha fatto sognare i fan della casa di Torino, che è stato realizzato dall’architetto Tommaso D’Amico che ha caricato un video sul suo canale YouTube.

Le forme sono davvero molto eleganti, con questo colore blu elettrico che aggiunge ancor più fascino al modello. I fari appaiono sottili, con la grande calandra che include la scritta FIAT, già vista nei modelli degli ultimi anni al posto del vecchio logo. Per quello che riguarda le specifiche tecniche, l’autore ha dato delle delucidazioni nella descrizione del video, parlando di vari aspetti.

Prima di tutto, si è parlato di un abitacolo molto confortevole, con un sistema di infotainmente moderno, abbinato ad una serie di optional di ultima generazione. Per ciò che riguarda i motori, è previsto un nuovo 2.0 turbo benzina AT8, in grado di erogare la potenza massima di 200 cavalli. Considerando che non sono previsti ausili di sistemi ibridi, si tratta di una gran bella performance, ma che proprio per questo motivo, appare ben lontana dalla realtà.

La casa di Torino ha infatti puntato tutto sull’elettrificazione in futuro, e l’autore ha parlato solamente di un motore a benzina. Ovviamente, questo splendido render è frutto solo della sua fantasia e non è basato sui rumor, per cui, non vedremo una Croma, a meno di colpi di scena, che in questo mondo comunque non sono mai da escludere.

A questo punto, potete godervi le immagini di questa Croma in versione moderna, con delle forme che non possono non affascinare i fan. Ci sentiamo di porgere i nostri complimenti all’autore, che come sempre, ha condotto un lavoro certosino, regalando grande eleganza alle linee di questa vettura.