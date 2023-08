Marquez, lo spiffero che fa tremare Bagnaia: così cambia tutto per Pecco

Marc Marquez è pronto a mettere in difficoltà la posizione di Pecco Bagnaia, con il campione del mondo che or è sotto pressione.

In questo Mondiale 2023 è evidente come Pecco Bagnaia abbia dimostrato la propria straordinaria superiorità in pista. Il pilota piemontese si è messo in evidenza con la sua Ducati, l’unica moto che al momento più vincere il Mondiale, essendo in lotta con Jorge Martin in Pramac e Marci Bezzecchi in VR46.

Non vi è dunque la tanto attesa sfida contro Marc Marquez e la sua Honda, con il pilota spagnolo che ha dichiarato di vivere la peggior stagione della carriera. Non è di certo difficile dargli torto, considerando infatti come i soli 15 punti in stagione siano un disastro su tutta la linea.

La sua Honda non riesce a tenere il passo delle rivali e si trova così con un mesto ultimo posto in classifica costruttori. Per questo motivo sono moltissimi coloro che sognano un Marquez ormai quanto più lontano possibile dalla casa giapponese.

Lo stesso spagnolo non ha di certo chiuso le porte alle altre Scuderie, anzi ha avvisato la Honda che, pur essendo questa ancora la sua prima scelta, farà tutte le valutazioni del calco per capire quale sarà la soluzione migliore per il bene della propria carriera.

Per molti infatti è giunto il momento per lui di cambiare aria e godersi nuove esperienze, magari proprio in casa Ducati. Già in passato l’ex compagno di squadra Jorge Lorenzo gli aveva consigliato questa soluzione e ora giungono notizie clamorose.

Marquez pronto per la Pramac? Incredibile novità

Ciò che giunge dalla Germania, ovvero dal sito speedweek.com, ha davvero del clamoroso. Secondo alcune indiscrezioni infatti potrebbe essere prossimo il passaggio di Marquez in Ducati, ma per correre con il Team satellite della Pramac.

Si tratterebbe di una situazione davvero impensabile, ma al momento è forse quella più probabile per Marc, se questo dovesse voler anticipare l’addio alla Honda. Sappiamo infatti come degli otto piloti Ducati di questo 2023 ci sarà senza dubbio l’addio di Fabio Di Giannantonio dalla Gresini.

Il suo posto sarà preso quasi sicuramente da Johann Zarco, con il francese che dunque lascerebbe libero un posto in Pramac. A quel punto molte voci di mercato hanno parlato di un possibile approdo di Bezzecchi nella Scuderia bianca e viola e con Franco Morbidelli, da poco liberato dalla Yamaha, in VR46.

Il vicecampione del mondo 2020 però non è ancora stato ufficializzato e dunque anche le porte per Marquez restano aperte. Si tratterebbe di un clamoroso cambiamento, anche perché la Pramac corre a tutti gli effetti con la Ducati ufficiale.

Marquez a quel punto avrebbe modo di giocarsi il Mondiale a pieno titolo contro Pecco Bagnaia, con i due che sarebbero nella stessa situazione. L’italiano e lo spagnolo sarebbero le prime guide, con le stesse moto di due Team diversi e alle loro spalle Enea Bastianini e Jorge Martin di sicuro non sono pronti a svolgere solo il ruolo di portaborracce.

Sarebbe una grande novità che darebbe modo a Marquez di tornare a lottare per il Mondiale e per Pecco la possibilità di mettere a tacere le critiche di chi crede che sia solo un buon pilota con una moto perfetta.