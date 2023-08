FIAT, l’attesa è finita: tutti pazzi per la nuova Panda (VIDEO)

La prossima gen della Panda avrà un design all’avanguardia. Seguendo il diktat degli ultimi render la city car sarà una rivoluzione totale.

La Panda, piaccia o meno sul piano estetico, rimane una delle auto più apprezzate dagli italiani. Questione di prezzo, naturalmente, ma non solo. Negli ultimi anni, infatti, il costo dell’utilitaria è aumentato a dismisura, ma continua ad essere in cima alle classifiche annuali delle vetture più vendute. La Panda è un’auto sempre più universale.

Che vi rechiate in località di mare o di montagna, la Panda è sempre presente. Nelle giungle urbane rimane una delle migliori del segmento A. Tra le vetture 2 volumi nate per destreggiarsi nel traffico cittadino la Panda coniuga al massimo il concetto di versatilità con quello di italianità. Con l’ultimo restyling è diventata anche piuttosto “connessa” con il sistema di infotainment UConnect, dando l’opportunità di scegliere anche un motore mild-hybrid.

Cosa manca? Un modello full electric, chiaro. A livello europeo non sembra possibile un paso indietro sulla transizione green dell’industria dell’Automotive. Dal 2035 non potranno più essere prodotte vetture con motori termici, comprese le ibride. Davanti ad un simile obbligo tutte le principali case costruttrici hanno avuto bisogno di ripensare ai propri futuri plan.

Produrre una nuova Panda alla spina rappresenta una priorità assoluto del brand piemontese, facente parte del Gruppo Stellantis. Non si aspetterà, naturalmente, il 2035. Dopo il concept della Centoventi, svelato al Salone dell’Automobile di Ginevra nel 2019, manca sempre meno alla presentazione della next gen che sconvolgerà i canoni classici dell’utilitaria torinese.

Il render della prossima FIAT Panda

Il CEO di FIAT e Abarth, Olivier François, ha dichiarato che la nuova serie della Panda sarà alla portata del consumatore medio. Nonostante i prezzi delle EV risultino proibitivi per i più, il brand degli Agnelli ha come obiettivo una vettura alla spina economica. Come riuscirci? Prendendo spunto dalla 500e, l’elettrica più venduta in Italia negli ultimi due anni e sposando una filosofia minimal.

Il concept della city car compatta a due volumi premiata con il Red Dot Design Award e il Car Design Awards, ha già dato una chiara rappresentazione di quello che sarà il futuro. La Centoventi si è presentata al grande pubblico con una sola base grigia della carrozzeria, personalizzabile con quattro colorazioni.

La nuova Panda, pur ricalcando il carattere basic del prototipo, avrà una impostazione più tradizionalista. Il cambio storico e alle porte e, come potrete apprezzare dalla rappresentazione grafica proposta sul canale YouTube Mahboub 1, avrà una incidenza anche sulle prossime elettriche di casa FIAT.

Quest’ultima proporrà, oltre alla nuova Panda, anche la nuova 500X e l’appena presentata 600e. I rumor parlano di una produzione nella fabbrica di Kragujevac in Serbia dove, sino al 2022, veniva realizzata la FIAT 500L. Quanto verrà, effettivamente, a costare la nuova Panda ancora non è stato chiarito. Si aspettano notizie ufficiali. Il lancio è previsto il prossimo 11 luglio 2024, giorno dell’anniversario dei 125 della casa piemontese. Nel frattempo godetevi le immagini del nuovo modello, rivisto sotto tanti aspetti.