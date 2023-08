Leclerc, il talento è di famiglia: pizzicato il fratello, è un mostro e la clip fa il giro del web

Il talento in casa Leclerc non manca di certo, con Charles che a quanto pare è in buona compagnia, con il fratello che ha un grande dono.

Sono pochi i piloti che in questi anni hanno saputo legarsi così tanto al mondo della Ferrari come ha saputo fare Charles Leclerc. Il monegasco infatti è un ragazzo di grandissimo talento e che ha bisogno di una monoposto vincente per provare a imporsi nel Mondiale.

Sono in molti ormai che non credono più nel ragazzo ex Alfa Romeo, ma quando il talento è puro e cristallino come il suo non ci sono dubbi sul fatto che prima o poi riuscirà a emergere. Leclerc viene da una grande tradizione di piloti, con il padre Hervé che si fermò però alla Formula 3000.

Non è stato però solo Charles a intraprendere la carriera da pilota, ma lo stesso lo ha portato avanti anche il fratello Arthur. Giovane pilota che quest’anno è passato in Formula 2, guidando con il Team Dams, sta riscontrando non pochi problemi.

Il monegasco infatti è quasi sempre ben lontano dalle prime posizioni e l’approccio con la categoria non è stato dei più semplici. A peggiore la sua situazione vi è anche il confronto con il compagno di squadra, il giapponese Iwasa che con Pourchaire e Vesti si sta giocando il Mondiale.

Al momento dunque è molto complicato pensare a un suo passaggio in F1, con Arthur Leclerc che è comunque a tutti gli effetti un pilota in orbita della Ferrari. Non solo però i due fratelli condividono la grande passione per le corse, ma anche il loro hobby è lo stesso.

Arthur e Charles Leclerc: che talento al pianoforte

Un aspetto che vede accomunati Arthur e Charles Leclerc è anche la grande passione per il pianoforte. Il numero uno della Ferrari ha addirittura composta e registrato una sua composizione originale dal nome “AUS23 (1:1)”.

Chi la volesse ascoltare non solo ha modo di sentirla tramite le varie piattaforme social, ma la si può anche acquistare su Spotify. A questo punto anche Arthur ha voluto mettersi in mostra con questo grande talento, anche se la location è davvero incredibile.

Ecco allora come il Leclerc più giovane in famiglia si sia fatto vedere vestito con una camicia bianca a righe nere mentre stava suonando al centro di una sala all’aperto, vicino al mare, un pianoforte bianco.

Sono stati in tanti i curiosi che si sono fermati per poterlo ascoltare, infatti si vede come il ragazzo sia molto portato per questo strumento e lo padroneggi alla grande. Anche al di sotto di questo video caricato su YouTube da “SharlesLegacy” si nota come siano in molti ad apprezzare il fratellino di Charles al pianoforte.

Chissà che in futuro i due non possano decidere un giorno di dare vita a un piccolo complesso e incidere un disco. Le qualità non mancano di certo, anche se i due hanno da sempre l’obiettivo di poter diventare i due piloti della Ferrari, facendo diventare il Cavallino Rampante di fatto una questione di famiglia.