Calhanoglu e la passione per le auto: una tedesca da quasi 600 cavalli

Hakan Calhanoglu ha nel proprio garage una serie di auto splendide, ma forse nessuna è in grado di toccare i livelli del gioiello tedesco.

Forse nemmeno il più ottimista tra i tifosi interisti avrebbe mai potuto immaginare un impatto così determinante di Hakan Calhanoglu sulla squadra. Il turco ha dimostrato infatti di essere un calciatore che ha saputo inserirsi fin da subito nei meccanismi di Simone Inzaghi, grazie a tecnica e intelligenza tattica.

Rispetto al Milan il giocatore è profondamente cambiato e ha dimostrato a tutti gli effetti il proprio talento, mettendosi a servizio della squadra e modificando la propria posizione in campo. Da trequartista tutto fare è passato prima al ruolo di interno, per poi diventare un regista dal talento sopraffino.

Nella stagione 2022-23 è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della squadra che ha avuto modo di ottenere un favoloso piazzamento fino alla finale di Champions League. Non sono mai mancati i problemi con i suoi ex tifosi del Milan che più volte lo hanno preso di mira per il passaggio ai cugini.

Attualmente il turco è sicuramente uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia e non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza nerazzurra farà di tutto per poterlo trattenere anche in futuro. Come gran parte dei calciatori, anche Calhanoglu non è per nulla indifferente alla bellezza dei motori.

La sua grande passione sono le moto, in particolare le Harley Davidson, con le moto americane che sono nel suo cuore, anche se non ha nascosto che purtroppo le usa poco. Diverso invece il caso con la sua automobile, un vero e proprio colosso da strada.

Mercedes Keyvany Hermes AMG G63: che bomba per Calhanoglu

Di sicuro Hakan Calhanoglu non vuole passare inosservato quando si sposta con la propria automobile. Si tratta di un colosso da strada ed è un modello che ha saputo unire la precisione della Mercedes al grande kit aerodinamico della Keyvany.

Siamo di fronte a un’auto che è la giusta prosecuzione e miglioramento della Classe G ed è la Hermes Edition. Ciò che sicuramente impressiona per prima cosa sono le dimensioni, con questa che si rifà a 488 cm di lunghezza, 198 cm di larghezza e 197 cm di altezza.

Non appena Calhanoglu decide dunque di uscire dalla propria abitazione, tutti quanti hanno modo di poterlo sapere, perché un’auto del genere è il sogno di molti. La vettura inoltre non è solamente molto spaziosa e dominante, ma allo stesso tempo ha anche un motore di altissimo livello.

Si presenta infatti con un V8 biturbo da 4000 di cilindrata, con la potenza massima che è in grado di erogare che è di 585 cavalli. In questo modo, pur essendo un colosso della strada, la sua velocità di punta può toccare comunque i 250 km/h e con l’accelerazione che dà modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Il costo complessivo di questo gigante della strada è di ben 163 mila Euro. Questo prezzo rispecchia però perfettamente la straordinaria potenza di una delle automobili che in questi anni è stata in grado di far parlare maggiormente di sé.