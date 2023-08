Valentino Rossi e lo scippo alla Ducati: forte scossone in MotoGP

Valentino Rossi potrebbe anche fare un piccolo sgambetto al costruttore emiliano che rifornisce il team Mooney VR46. Ecco cosa bolle in pentola.

Nella sua nuova carriera manageriale, Valentino Rossi, ha scelto per il meglio. La Ducati Desmosedici, ad oggi, è il non plus ultra in MotoGP. La casa di Borgo Panigale ha accolto con grande soddisfazione l’inizio della collaborazione che, dopo solo due anni, ha già portato risultati al di sopra delle aspettative.

Luca Marini, fratello minore di Vale, ha ottenuto i suoi primi podi nella classe regina. Marco Bezzecchi, dopo aver strappato il riconoscimento di rookie dell’anno nel 2022, è diventato un serissimo contendente per la corona iridata di Pecco Bagnaia nel 2023. Il romagnolo ha trovato un feeling spettacolare sulla Desmosedici GP22, ottenendo già 3 vittorie, 4 secondi posti e una medaglia di bronzo. Il suo rendimento ha fatto drizzare le antenne a Valentino Rossi e alla Ducati.

L’ing. Luigi Dall’Igna ha affermato che Bezzecchi meriterebbe di correre, nel 2024, su una moto ufficiale. La Rossa non è disposta a cedere una quinta GP24 al team del Dottore. Di conseguenza con il passaggio di Joan Zarco in Honda, per il Bez si libererebbe il sedile di una Desmo aggiornata nel team Pramac. Nei piani dell’Academy VR46, come ammesso anche da Uccio, non vi era l’idea di un passaggio ad un altro team satellite.

La squadra Mooney VR46 è una grande famiglia ed è concepibile il sacrificio della perdita di un talento solo in una squadra ufficiale. Bezzecchi potrebbe anche rimanere nella sua comfort zone attuale, ma dovrebbe rinunciare ad una GP24. La situazione sembra metterlo davanti ad una scelta difficile, ma un colpo di scena potrebbe avvenire, in futuro, se Valentino Rossi dovesse decidere di dotare il suo team di Yamaha M1.

MotoGP, l’asso nella manica di Valentino Rossi

E’ possibile che Marco Bezzecchi, in futuro, possa seguire la VR46 di Valentino Rossi alla Yamaha. Il matrimonio tra la casa di Iwata e il Dottore sembra destinato a consumarsi. Nel 2025, come annunciato su crash.net, il team Mooney VR46 potrebbe decidere di trasferirsi alla Yamaha, dove Valentino Rossi ha vissuto i suoi anni migliori.

L’attuale ambassador potrebbe legarsi con la Yamaha anche in MotoGP e, teoricamente, portare con sé Bezzecchi. Quest’ultimo si trova davanti ad una importante decisione. La Ducati è la migliore moto in assoluto in griglia. Balzare in sella ad una GP24 potrebbe permettergli ulteriori passi in avanti, sebbene nessun pilota di una squadra satellite ha mai vinto un mondiale. Ad andarci vicino è stato Franco Morbidelli, nel 2023 in Petronas, ma alla fine è stato appiedato dal team factory della casa di Iwata.

Lasciare il porto sicuro comporterà dei rischi per Marco. Come ha ammesso anche il ds Ciabatti, in questo momento, la maggior parte dei piloti vuole guidare una Ducati. Perché questa è la migliore in assoluto, ma la Yamaha tornerà ai fasti di un tempo? “Ha fatto una progressiva evoluzione come pilota. Ecco perché merita che troviamo una soluzione per lui prima di pensare a piloti come Zarco, Franco Morbidelli o quasi altro pilota“, ha spiegato Ciabatti.