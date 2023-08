Marc Marquez vs Valentino Rossi: c’è chi ha fatto la storia con meno

Nell’epoca moderna della MotoGP Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati i piloti più vincenti. C’è chi ha ottenuto successi ancor più eclatanti in passato.

Il dualismo tra Marc Marquez e Valentino Rossi ha tenuto incollati gli appassionati di MotoGP per anni. I primi trionfi del Cabroncito sono arrivati nella fase calante della carriera del Dottore. Sarebbe stato curioso poter ammirare i due, a parità di condizioni, nel pieno della loro maturazione agonistica. Valentino Rossi è andato vicinissimo alla conquista della sua decima corona, nel 2015, a 36 anni.

Il centauro di Tavullia dovette fronteggiare non solo il talentuoso compagno di squadra Jorge Lorenzo, ma anche un agguerritissimo Marc Marquez. Quest’ultimo, dopo due mondiali in top class di fila, vendette cara la pelle. Tra il #46 e il #93 nacque una rivalità accesa dopo i confronti in Argentina e in Olanda. Marquez pretendeva delle scuse dopo quanto avvenuto all’ultimo giro ad Assen. Discolpe che non arrivarono mai.

Marquez, a quel punto, giocò un ruolo essenziale nell’equilibrata sfida tra i teammate Yamaha. Lo spagnolo della Honda fece di tutto per provocare il Dottore. Quest’ultimo, però, commise un fallo di reazione in Malesia che causò l’addio ai suoi sogni di gloria. Nell’ultima tappa del 2015 Lorenzo si aggiudicò la corsa, senza essere attaccato da Marquez, e vinse la sua quinta corona. La pressione mediatica che dovette subire il centauro della Honda fu enorme.

Nelle successive stagioni si rifece con gli interessi, conquistando altri 4 mondiali di fila. Il #93 sembrava lanciatissimo per la conquista del nono mondiale che lo avrebbe elevato allo stesso numero di titoli del Dottore. Nel 2020 ha subito, però, un infortunio che gli ha cambiato la carriera. Da allora il centauro ha vinto appena 3 tappe nel 2021.

Marquez – Rossi? C’è chi ha fatto di meglio

Il centauro di Cervera non ha mai cambiato squadra, nonostante le ultime annate ricche di imprevisti. Gli alti e bassi avrebbero dovuto portare ad una naturale conclusione della relazione con la Honda che, probabilmente, arriverà solo nel 2024. Marquez avrà nel 2025 32 anni. Nessuno è stato in grado di vincere un mondiale in MotoGP a quell’età.

La longevità di Rossi, invece, è cosa nota. Il suo stile di guida meno funambolico lo ha portato a chiudere la carriera in top class a 42 anni. A tal proposito c’è un dato sul #46 che non farà felice Marc. Il Dottore è riuscito a vincere sia in sella alla Honda che alla Yamaha, avendo il coraggio anche di lanciarsi sulla Ducati in un momento in cui la moto di Borgo Panigale ha subito una flessione di rendimento.

Nella storia della classe regina diversi piloti hanno vinto su due moto diverse. Il primo fu Geoff Duke che vinse sulla Norton e sulla Gilera. Giacomo Agostini, in classe 500, riuscì nell’impresa di trionfare con la Yamaha e la MV Agusta, rimanendo il più vincente nella storia del motociclismo. Eddie Lawson, come il Dottore, si aggiudicò i titoli con la Honda e la Yamaha. Oltre al centauro di Tavullia, in MotoGP, anche Casey Stoner è stato in grado di salire sul tetto del mondo con due moto diverse, la Ducati e la Honda.