FIAT Panda a soli 6500 euro, sono tutti in fila: ecco dove trovarla a questo prezzo

Le FIAT possono essere trovate a cifre super vantaggiose online. Date un occhiata a questo portale dove troverete prezzi sull’usato molto convenienti.

La FIAT è la casa costruttrice preferita alle nostre latitudini. Anno dopo anno la Panda, la 500, nelle sue varie declinazioni, sono sempre in cima alla lista delle vetture più acquistate. Questione di prezzo, senza dubbio, ma anche di un indissolubile legame tra la Fabbrica Italiana Automobili Torino e gli italiani. Il brand torinese offre una gamma sempre più ricca che spiazza da modelli con motori termici, a vetture ibride ed elettriche.

A Torino hanno deciso di puntare con decisione alla tecnologia elettrica, cavalcando l’onda della transizione green. Nel 2035, infatti, verranno vendute in U.E. solo EV. La decisione non ha colto impreparata la casa del Lingotto che, senza troppi dubbi, ha stretto l’accordo con i cugini di PSA per la realizzazione di un unico potente gruppo chiamato Stellantis. La FIAT con questa scelta si è catapultata nel futuro, iniziando a produrre sempre un maggior numero di auto ibride ed elettriche.

La 500 alla spina è l’auto full electric più venduta in Italia nel 2022. Per coloro che, però, sono nostalgici della Punto o della vecchia Panda 4×4 è possibile rivolgersi al mercato dell’usato. Nelle concessionarie fisiche e tramite gli annunci dei privati online sulle principali piattaforme di vendita troverete migliaia di annunci, ma in pochi conoscono il sito ufficiale per la rivendita dell’usato FIAT. Ecco dove verrà prodotta la nuova Panda: scenario inquietante.

FIAT, ecco dove trovare le proposte più favorevoli

Rivolgendovi al sito Spoticar.it avrete una ampia selezione ufficiale di FIAT usate. La vendita può avvenire in pochi semplici passaggi, organizzando il ritiro della vettura usata, comodamente, nei tanti punti vendita. La Rete Ufficiale di Assistenza Spoticar, inoltre, permette una consulenza completa e un servizio professionale di altissimo profilo su ogni tipologia di vettura.

E’ possibile anche ricevere riparazioni, manutenzione periodica, sostituzione pneumatici, tagliando, controlli e revisioni. Molti proprietari di auto FIAT decidono di rivolgersi agli esperti del settore, potendo avere una garanzia totale sul valore di vendita. L’impegno, come evincerete dai primi click sulla piattaforma, è massimo e consente di interfacciarsi con un personale competente e preparato.

Si tratta di auto usate selezionate, ricondizionate e garantite. Si può ottenere un finanziamento su misura, una garanzia di due anni e una assistenza 24 ore su 24. E’ possibile, inoltre, poter effettuare un test drive.

Se non soddisfatti si può essere rimborsati, ma per tutte le informazioni specifiche vi consigliamo di rivolgervi ai consulenti di Spoticar che vi daranno tutte le informazioni sulle vetture disponibili sul sito e sulle condizioni d’acquisto. Una Panda con 54.365 km 0.9 Twinair Turbo NAT. POWER POP VAN (86 CV, cambio manuale) è proposta a 6590 euro (Iva esclusa).