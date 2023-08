Che macchina guida Yann Sommer? Che bomba per il nuovo portiere dell’Inter

Yann Sommer è finalmente il nuovo portiere dell’Inter e a Milano ci arriverà con una macchina meravigliosa e davvero particolare.

L’estate del 2023 dell’Inter sarà ricordata come quella nella quale non si riusciva a trovare una soluzione per il portiere. L’addio di Onana, Handanovic e Cordaz aveva messo i nerazzurri nella condizione di essere senza numeri uno.

Fin da subito si erano fatti diversi nomi, in particolar per poter trovare qualcuno che potesse rimpiazzare il titolare Onana. Il nome caldo è sempre stato quello dello svizzero Yann Sommer.

Il titolare della nazionale elvetica infatti era stato acquistato dal Bayern Monaco per rimpiazzare l’infortunato Neuer, ma ora il portiere del Mannschaft è tornato. Il tedesco dunque rivuole il proprio posto da titolare e dunque Sommer è di troppo.

L’Inter ha pagato alla fine la clausola di 6 milioni di Euro per poterlo portare a Milano e ora sarà lui a continuare la grande tradizione dei portieri nerazzurri. Sommer infatti ha dimostrato sia con la propria nazionale che in Germania con Borussia Monchengladbach e Bayern Monaco di essere un grande portiere.

La sua lunga esperienza in Bundesliga gli ha permesso di legarsi fortemente alla terra tedesca e non è di certo un caso il fatto che abbia avuto modo di mettere le mani anche su una delle più belle vetture di questa nazione. La Volkswagen è indubbiamente uno dei grandi colossi dell’industria automobilistica e ha deciso di mettersi in mostra per la realizzazione di una favolosa vettura elettrica.

Volkswagen ID4: il gioiello nelle mani di Sommer

La Volkswagen dunque sta cercando di migliorare sempre di più la propria gamma di auto elettriche e sono diverse le vetture di primissimo livello che ormai sono amate anche dagli sportivi noti al grande pubblico. Sommer ha deciso così di fare propria una bellissima ID4.

Si tratta di un crossover dalle dimensioni abbastanza imponenti, tanto è vero che la sua lunghezza tocca i 458 cm, la larghezza di 185 cm e l’altezza giunge a 161 cm. Questo le permette così di essere una cinque posti molto comoda e allo stesso tempo ben spaziosa.

Ci sono ben tre modelli diversi da poter acquistare, con la Volkswagen che dunque ha pensato davvero a tutti. Per prima cosa vi è una vettura con 204 cavalli di erogazione massima, un’autonomia di 532 km e una potenza che tocca fino ai 160 km/h, con il costo che è di 56.500 Euro.

Vi è poi il secondo modello, molto più prestazionale, anche se l’autonomia scende leggermente a 513 km. Bene però il discorso legato alla potenza, con l’erogazione dei cavalli che giunge fino a 265 e la velocità di punta è di 180 km/h e il prezzo è di 59.900 Euro.

Infine c’è la terza variante, quella più potente di tutte, con 299 cavalli che però le consentono sempre di toccare i 180 km/h. L’autonomia questa volta scende a 498 km, con un listino che parte da 63.500 Euro. Sommer dunque ha deciso di acquistare un bellissimo modello elettrico che forse non sarà in assoluto quello più prestazionale, ma è davvero molto efficiente e in casa Inter avranno modo di conoscere bene il suo modello.