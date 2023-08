Come si rompe il Block Shaft? I ladri hanno elaborato un sistema ingegnoso

Il Block Shaft ha rappresentato più di un problema per i ladri di automobili. Vi spieghiamo, nel dettaglio, come funziona e come può essere manomesso.

I dati sui furti delle automobili, in Italia, sono sempre più preoccupanti. Il Covid-19 aveva, per mezzo dei lockdown, mitigato una piaga che si estende da Nord a Sud. I ladri si sono sempre più ingegnati per sottrarre la preziosa refurtiva ai poveri proprietari. Per fortuna hanno ideato il Block Shaft, uno dei sistema di antifurto più affidabili al mondo.

Il dispositivo di bloccaggio dello sterzo comporta l’impossibilità di guidare la vettura. Senza la magica chiave non contraffabile non è possibile far girare l’auto. Il dispositivo è caratterizzato da un asta di acciaio che si estende dal volante all’acceleratore e crea l’impedimento alla pedana del pedale. I ladri possono sapere che esiste il sistema installato sotto il volante.

Il funzionamento è piuttosto semplice, installandolo ad una cifra alla porta, ma efficace. Il Block Shaft blocca il movimento dello sterzo, rappresentando un deterrente per i malviventi. Può accadere che i ladri rompano un finestrino o aprano la portiere, ma poi si troverebbe il volante bloccato. I più esperti riescono a scorgerlo e qualora il dispositivo venisse manomesso o rimosso in modo improprio, funzionerebbe come un allarme. C’è anche il GPS che consente di monitorare l’auto.

Il Block Shaft ha una compatibilità universale e facile da installarlo, risultando forte e resistente. E’ difficile da rompere, ma un sistema esiste e vi spieghiamo come fanno i ladri a manometterlo. Già il fatto di essere presente nell’auto può scoraggiare i ladri che lo vedono installato a bordo.

Il punto debole del Block Shaft

Nonostante sia uno degli antifurti più sicuri al mondo, con tanto di possibilità di personalizzazione, un modo per aggirare il blocco c’è. A differenza di altri tipi di antifurto, il Block Shaft non causa danni permanenti all’auto ed è un ottimo espediente anche per ridurre i costi di assicurazione. Sembrano esserci tutti lati positivi perché è affidabile e può essere installato con facilità, essendo diventato uno dei più acquistati al mondo.

La chiave Netoma non può essere duplicata. Sul mercato sono disponibili due versioni: una versione manuale che può essere attivata, allineando le ruote e girando la chiave Netoma nel cilindro. C’è quello poi che si inserisce automaticamente per mezzo di un motorino elettrico che ne aumenta la sicurezza, ma ha un costo extra. Con questo antifurto l’automobilista riceve in dotazione tre chiavi. Ecco cosa dovete fare in caso di smarrimento delle chiavi.

Il dispositivo può spezzarsi con l’azoto liquido e una martellata. Non può essere fatto in pochissimi secondi, ma c’è anche un altro metodo che viene usato dai ladri più esperti. I più preparati possono tagliare lo sterzo e sostituirlo.

In tal modo riescono a guidare la vettura e scappare via con la refurtiva. I ladri, solitamente, rubano ciò che possono sottrarre più facilmente e nel minor tempo possibile. Si dirige nella situazione più comoda e con meno rischi. Rischierebbe di essere colto nell’azione. Ecco perché noi vi consigliamo di installarlo.