Incidente spaventoso per il noto pilota: ha rischiato di perdere la mano

Un grave incidente in auto ha coinvolto un noto pilota che per poco non stava per perdere l’uso della propria mano.

I piloti si possono considerare sicuramente come i grandi eroi dei tempi moderni, delle straordinarie figure che nel corso degli anni hanno dimostrato il proprio talento non guardando mai in faccia la paura. Uno di quelli che ha fatto maggiormente emozionare i tifosi in questi anni è stato il polacco Robert Kubica.

In pista è stato uno dei più veloci della propria generazione, un pilota che è sempre stato un asso del volante e che forse avrebbe meritato anche qualche occasione in più. Molti addetti ai lavori lo hanno considerato da sempre come uno dei più prestazionali della propria epoca.

I suoi anni migliori sono avvenuti con la BMW e nel 2008 riuscì anche a vincere la sua prima e unica gara in F1 salendo sul gradino più alto del podio in Canada. Con il colosso teutonico ha avuto modo di mettere in evidenza il proprio talento in varie occasioni, tanto è vero che i podi non gli sono mai mancati.

Ha corso però davvero molto poco in F1 e dopo il 2010 ha deciso di abbandonare questo mondo dopo un anno alla Renault. Forse avrebbe avuto la grande occasione se avesse tenuto duro, ma alla fine ha comunque sempre dimostrato la propria classe e nel 2013 ha vinto anche il Mondiale WRC2 a bordo della Citroen DS3 RRC.

Il suo stile di guida lo ha però spesso portato sempre a correre al limite, in particolar modo quando ha deciso di dedicarsi. Lui ha sempre amato l’Italia, ma è proprio nel Belpaese che ha rischiato la vita.

Grave incidente per Kubica: in ospedale per salvargli la mano

Nel febbraio del 2023 Robert Kubica si trovava in Italia per poter correre il Rally Ronde di Andora e si trovava a bordo della sua Skoda Fabia. A un certo punto però la vettura ceca ha perso aderenza con l’asfalto e in questo modo si è schiantata violentemente contro il guard rail.

Una volta che i soccorsi sono arrivati sul posto hanno potuto notare fin da subito come le condizioni fossero molto complicate per il polacco, tanto è vero che fu costretto al trasporto immediato all’ospedale di Pietra Ligure.

Al suo interno i medici hanno dato vita a un lungo intervento chirurgico che aveva lo scopo di salvare la mano destra che era pesantemente ferita. Oltre a questa, Kubica aveva riportato dei grossi danni anche alla gamba e a tutto il braccio destro.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 4,6 del tracciato e Robert sembra che abbia sbagliato la curva, con l’auto che si è ribaltato dopo aver toccato il guard rail. Il pilota che giunse subito dopo, ovvero Mauro Moreno, raccontò a savonaponente.com, come vide Kubica ridotto in gravi condizioni all’interno delle lamiere dell’auto.

Per fortuna l’operazione è andata bene e ancora una volta Kubica ha avuto modo di salvarsi. Non è stato il primo grave incidente dal quale ne esce senza grossi danni e speriamo per lui che quello in Liguria sia anche l’ultimo.