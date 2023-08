Incidente d’auto per Zidane: quello che accade dopo è impensabile

Incredibile vicenda per Zinedine Zidane, con il francese che ha subito un incidente in auto dalle conseguenze pazzesche.

Sono pochi i giocatori che nel corso della propria carriera hanno saputo dimostrare il proprio immane talento sia in campo che in panchina. Uno di questi è stato Zinedine Zidane, uno dei giocatori e allenatori più vincenti di sempre.

Zizou in campo sapeva danzare con il pallone tra i piedi, con delle giocate che sembrava provenire dal Paradiso. La Juventus lo portò in Italia nel 1996, anno in cui aveva incantato in Europa nella sfida di Coppa Uefa tra il suo Bordeaux e il Milan.

Dopo alcune partite negative, il transalpino si sbloccò al Delle Alpi contro l’Inter, con Lippi che lo mise dietro le punte e lì cambiò la sua avventura in bianconero. Il francese divenne uno dei leader tecnici di quella squadra e fu davvero molto difficile separarsi da lui nel 2001.

Arrivato a Madrid vinse subito la Champions League, trofeo che gli era sempre sfuggito nella sua esperienza a Torino. Con i Blancos divenne anche uno dei tecnici più vincenti, capace di portarsi a casa ben tre Champions consecutive.

Non vi è dunque dubbio alcuno sul fatto che sia stato in assoluto uno dei personaggi che hanno saputo segnare maggiormente la storia del calcio contemporaneo. Ecco dunque come mai quando qualcuno ha modo di riconoscerlo scatta la pazza voglia di farsi immortalare con il Pallone d’oro 1998. Questo è quello che è successo nel febbraio del 2020, quando Zidane fu vittima di un incidente che si è però concluso in un modo davvero incredibile.

Selfie di Zidane dopo l’incidente: ecco cosa è successo

Quel giorno Zidane stava viaggiando con la sua auto in direzione di Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. Di sabato mattino ovviamente non mancano di certo coloro che decidono di prendere l’auto per viaggiare o per andare al lavoro.

Questa era stata la decisione anche di Veldeorres Ignacio Fernandez, un ragazzo che viveva nella zona. Non appena entrò in rotonda, il ragazzo si sentì toccare alle proprie spalle, con un’auto che l’aveva tamponato.

Il danno fu minimo e nessuno per fortuna si fece male, ma ciò che accadde dopo fu incredibile. Al momento il ragazzo uscì dalla propria auto abbastanza indispettito per la situazione, ma non appena vide il suo grande idolo tutto cambiò.

Il giovane era stato intervistato poco dopo da “La Voz de Galicia”, con Fernandez che ha spiegato come si sono svolti i fatti. Per prima cosa il giovane ha detto a Zizou che avrebbe voluto conoscerlo in altre circostanze

Per fortuna però, non appena il giovane ha visto il suo grande idolo, si è tranquillizzato e ha subito voluto farsi un selfie per immortalare il momento. Fernandez inoltre è stato anche molto ironico sul fatto, infatti ha detto che di sicuro non correva il rischio di non essere ripagato dai danni. Una storia simpatica che si è concluso con un lieto fine e il ragazzo madridista quel giorno non lo dimenticherà davvero mai.