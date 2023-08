Chi è il proprietario della Ferrari oggi? Ecco chi comanda a Maranello

Se credete che la Ferrari sia tutta nelle mani di un solo uomo vi consigliamo di leggere con attenzione questo articolo. Ecco come è strutturata la casa modenese.

Qualsiasi pilota al mondo sogna o ha sognato di correre per la Rossa, cosi come qualsiasi amante delle supercar desidera possedere una Ferrari. La casa modenese è diventata una icona grazie all’intuizione di un genio assoluto conosciuto all’anagrafe con il nome di Enzo Ferrari. Nel corso della storia vi sono uomini che sono spinti da una passione infinita e riescono a raggiungere traguardi impensabili per i comuni mortali.

Il Drake era inflessibile e aveva costruito un’azienda a sua immagine e somiglianza. Era ammessa solo l’eccellenza e ciò riguardava tutti, dal primo aiuto meccanico sino ai vertici. La Ferrari ha scritto la storia dell’industria dell’Automotive e del Motorsport, diventando il team con il maggior numero di mondiali in Formula 1. Oggi, purtroppo, i tempi sono molto cambiati.

Finché a Maranello c’è stato Luca Cordero di Montezemolo si è respirato ancora quel livello di competenza e di attenzione ai dettagli di un tempo. Il bolognese, del resto, era un appassionato autentico e nell’organigramma aveva ricoperto più ruoli prima di assumere negli anni ’90 la presidenza. La Ferrari, sotto la guida di Montezemolo, ha vissuto un epoca d’oro. E’ uscita dai canoni di costruttore di nicchia, iniziando a produrre diversi modelli sportivi che hanno tracciato la strada agli attuali successi.

In Formula 1, invece, la Scuderia ha vissuto un periodo, probabilmente, irripetibile con la conquista di 6 titoli costruttori di fila. Michael Schumacher si laureò campione del mondo per 5 anni consecutivi (dal 2000 al 2004), record attuale della storia del circus. Nessuna squadra prima di allora aveva vinto con una tale costanza di risultati, dando una impressione di forza inscalfibile. La Rossa è stata competitiva ai massimi livelli anche nel 2007 (mondiale per Kimi Raikkonen) e nel 2008 con l’ultimo riconoscimento costruttori.

Ferrari, ecco chi regna a Maranello

Una storia di tradizione e trionfi avrebbe meritato un percorso diverso. Negli ultimi 15 anni sono arrivate amarissime sconfitte in Formula 1. Nel 2023, quantomeno, la Rossa ha fatto la voce grossa a Le Mans, conquistando l’edizione del centenario. E’ ancora troppo poco per le ambizioni di un costruttore leggendario.

La Ferrari è una Società per Azioni, amministrata dalla holding olandese Ferrari N.V., che fa capo al gruppo Exor. L’ingresso del casa modenese nella N.V. è datato 2013, dopo essere stata inserita nell’universo FIAT nel lontano 1969. Alle spalle, infatti, del brand del Cavallino c’è stata la famiglia Agnelli. Enzo preferì fidarsi di Gianni, piuttosto che cedere l’attività alla Ford. La Ferrari è stata poi scorporata dal Gruppo FCA, oggi Stellantis, finendo sotto il controllo del Gruppo Exor, la holding degli Agnelli con sede in Olanda.

L’attuale Presidente della Ferrari, dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, è John Elkann. Quest’ultimo è uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio di circa 2 miliardi di dollari. Piero Ferrari, per volontà di suo padre, detiene oggi solo il 10% del capitale del Cavallino.