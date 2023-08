Ex Inter dimentica il freno a mano: incredibile rottura di tibia e perone

Un ex campione dell’Inter ha subito in passato un incidente molto grave che lo ha costretto a fermarsi per operarsi alla tibia e al perone.

Non sono rari purtroppo gli episodi che vedono protagonisti i calciatori infortunarsi in seguito a incidenti stradali. Sono eventi che nel tempo sono diventati via via sempre più comuni, soprattutto perché i giocatori hanno iniziato ad acquistare auto sempre più di lusso.

Un centrocampista che in Italia ha giocato molto poco, ma che ha comunque saputo lasciare un buon ricordo è Ever Banega. L’argentino arrivò all’Inter nel momento peggiore, richiesto da Mancini, poi allenato da De Boer e Pioli.

La società incredibilmente decise, dopo un solo anno di contratto, di rimandarlo al Siviglia, squadra dalla quale si era svincolato proprio nella stagione precedente. Nel complesso si trattò di una decisione sbagliata, anche perché Banega non fu di certo il peggiore in quella sciagurata stagione 2016-17.

Il sudamericano ebbe modo di rifarsi con l‘Inter nel 2020, quando vinse in finale contro i nerazzurri la finale di Europa League ancora con il Siviglia. Un legame dunque davvero molto particolare e fatto di tanti alti e bassi quello tra Ever e la Beneamata.

Il ragazzo però ha sicuramente dimostrato sempre di avere talento da vendere, un regista che con la sua classe ha saputo più volte ispirare la manovra. Anche lui non è però indifferente al fascino delle belle auto e in particolare per lui fu “fatale” la Jeep.

Un’auto imponente e che ha dimostrato di essere una delle più sicure al mondo, peccato che Banega venne coinvolto in un incidente con delle conseguenze davvero disastrose per lui e per la sua carriera.

Banega dimentica il freno a mano: si rompe tibia e perone

Eravamo ancora nel 2012 e Banega giocava con la maglia del Valencia, quando a un certo punto decise di fermarsi alla stazione di benzina per rifornirsi. Una volta che scese dall’auto, il centrocampista si rese però ben presto conto che non aveva tirato il freno a mano.

Il risultato fu davvero catastrofico, infatti l’auto iniziò a indietreggiare, con Ever che si trovava proprio alle spalle del veicolo e uno degli imponenti pneumatici finì sul suo piede sinistro. Un dolore lancinante che purtroppo portò anche a una diagnosi difficile da accettare: rottura di tibia e perone.

Dunque per non aver tirato quel maledetto freno a mano dovette rimanere fermo dal calcio giocato per la bellezza di ben 6 mesi. Dunque dovette saltare di fatto un’intera stagione, anche perché il rientro da un’operazione del genere è sempre molto lenta.

A complicare ancora di più la situazione ci pensò il fatto che Banega in quella stagione era già stato operato alla stessa gamba. Anche la seconda operazione è avvenuta all’ospedale Nou d’Octubre di Valencia con l’esito che è stato ampiamente positivo.

La società in un primo momento aveva reso nota la vicenda con un comunicato rapido e spiegando come ci fosse stato un incidente d’auto. Probabilmente nemmeno loro erano troppo contenti dell’accaduto, ma una volta in campo Banega ha continuato a incantare.