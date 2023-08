Hai mai visto la Ferrari di Mourinho? È un portento di rara bellezza

José Mourinho è uno dei più grandi allenatori di questa epoca e per questo ha avuto modo di meritare anche una splendida Ferrari.

Ci sono degli allenatori che in questi anni hanno saputo mettersi in evidenza per il proprio talento e soprattutto per la capacità di gestire la squadra. Uno di quelli che nel tempo si è messo in luce per queste doti è senza ombra di dubbio José Mourinho.

In questi anni il lusitano è stato un punto di riferimento per il calcio mondiale, tanto è vero che è uno dei più vincenti e in Italia lo sappiamo bene. Dopo i suoi primi successi con il Porto, su tutti la leggendaria Champions League del 2004, Mourinho ha vinto con il Chelsea prima di passare all’Inter.

Non ci sono dubbi sul fatto che il periodo in nerazzurro sia stato il migliore di sempre. Con la Beneamata ha saputo vincere due Scudetti in altrettante stagioni e inoltre ha portato a casa nel 2010 anche la Champions League. Il traguardo mancava a Milano dal 1965 e dunque il mago di Setubal tra i tifosi nerazzurri è un idolo.

Ora in Italia il suo passaggio alla Roma è stato accolto con grande entusiasmo da parte della piazza giallorossa che non vedeva l’ora di accogliere il portoghese. Mourinho infatti ha portato la Conference League nella Capitale ed è andato a un passo dal trionfo anche in Europa League.

In questi anni ha avuto modo di guadagnare importanti contratti, con Mourinho che ha legato moltissimo anche con i suoi presidenti. Uno di quelli con il quale rimase maggiormente in contatto fu Roman Abramovich e fu proprio lui a fargli un dono incredibile.

Ferrari 612 Scaglietti: il regalo di Abramovich a Mourinho

Uno dei regali più belli che José Mourinho ha ricevuto in carriera è senza ombra di dubbio la Ferrari 612 Scaglietti che gli diede in dono il suo ex Presidente del Chelsea. Fu un momento storico, soprattutto perché stiamo parlando di un modello rarissimo, prodotto in soli 60 esemplari.

L’auto in questione è un coupé che si presenta nella sua versione speciale, ovvero la “Sessanta”, con la Rossa che la chiamò così per i 60 anni dell’azienda. Si tratta di un’auto dalle caratteristiche eccezionali, soprattutto perché al suo interno presenta un motore V12 da 5750 di cilindrata.

L’erogazione dei cavalli arriva fino a 540 e in questo modo la sua velocità di punta è in grado di superare i 320 km/h. Tra le grandi caratteristiche dell’auto in questione vi è anche una pazzesca accelerazione. Infatti la 612 Scaglietti può passare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi.

Il particolare modello non è solo un’auto che in questi anni si è dimostrata molto prestazionale e anche il suo prezzo è da vettura di alta gamma. Per poter fare in modo che questa auto possa entrare nel proprio garage si deve spendere la bellezza di ben 288 mila Euro. Ancora una volta dunque José Mourinho si dimostra uno Special One, con una vettura che è un gioiello che solo un grande allenatore come lui poteva ricevere in dono.