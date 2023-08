Alle 5 di mattina distrugge la Lamborghini: paura per l’ex Roma

Un grave incidente ha portato un ex calciatore della Roma a distruggere la sua Lamborghini al termina di una pazza serata.

Sono ormai moltissimi i calciatori che non riescono davvero a fare a meno del lusso di una serie di splendide automobili. Tra le più incantevoli non vi è dubbio che c’è la Lamborghini, con il marchio emiliano che da anni sta spopolando.

Purtroppo diversi calciatori hanno dato vita a gravi incidenti a bordo di essa e la sa bene il terzino sinistro ex Roma Bruno Peres. Il laterale è stato per anni uno dei più interessanti esterni del nostro campionato, soprattutto grazie alla sua splendida capacità di tagliare il campo dalla difesa fino all’attacco.

Un terzino che sembrava essere completo, soprattutto quando giocava con il Torino e quando con i granata segnò un gol fenomenale contro la Juventus. La Roma dunque si convinse ad acquistarlo, ma nella Capitale fu un totale disastro.

Il popolo giallorosso a un certo punto divenne molto severo nei suoi confronti, con le critiche che si fecero via via sempre più aspre. Per provare in qualche modo a riprendersi venne anche mandato per due anni in prestito nel suo Brasile, per giocare con San Paolo e Recife.

Tornò a Roma fino al 2021, prima di lasciare definitivamente la Capitale per passare al Trabzonspor. Purtroppo per lui l’esperienza in giallorosso non è stata però negativa solamente per le sue deludenti prestazioni.

Uno dei momenti più complicati e che lo mise al centro della critica avvenne nel febbraio del 2018. La Roma era prossima a vivere un periodo magico che l’avrebbe portata a giocare la semifinale di Champions League, ma Peres ne combinò una davvero grossa.

Peres distrugge la Lamborghini: non è la prima volta

Bruno Peres purtroppo fu coinvolto in un grave incidente alle 5.20 del mattino nel febbraio del 2018, con la sua Lamborghini che si schiantò nella zona di Terme di Caracalla, vicino al Circo Massimo. L’impatto avvenne all’altezza della FAO, con Peres che si trovava in direzione del Colosseo.

Sicuramente il luogo era molto suggestivo e forse il brasiliano sarà rimasto incantato da uno dei posti più belli del mondo, ma distraendosi ha fatto sì che la sua Lamborghini venisse distrutta. Sitazione dunque critica per il ragazzo che è stato subito portato in ospedale.

La diagnosi fu per fortuna negativa, con il ragazzo che non riportò gravi lesioni. Ad aggravare la situazione di Bruno Peres ci ha pensato il suo tasso alcolemico che era ben al di sopra del consentito.

Come riportò infatti “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore si trovava con un valore di poco inferiore ai 2 g/litro, quando il limite è solo 0,5. La sanzione per lui non è dunque stata solo amministrativa, ma anche penale e dopo il ritiro della patente è scattata anche una multa di 800 Euro.

Al tempo la Roma decise di punirlo facendolo allenare da solo il giorno seguente. Fu la seconda volta che Peres distrusse la propria Lamborghini, dato che aveva già fatto parlare di sé per un evento simile anche nel novembre del 2016.