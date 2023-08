Verstappen “tradisce” la Red Bull: la squadra è furiosa con lui

Max Verstappen è il dominatore della F1, ma nella vita di tutti i giorni ha deciso di acquistare un’auto che non farà felice la Red Bull.

Sono davvero rari gli anni in cui si è avuto il privilegio e l’onore di poter vedere in pista un fenomeno assoluto come Max Verstappen. L’olandese sta letteralmente dominando la F1 del 2023, il che lo porta essere ormai prossimo per il terzo titolo della carriera.

Sono molto pochi i piloti che nel corso degli anni hanno avuto modo di poter ottenere tutti questi successi. Tre successi iridati li vinse per esempio un mito assoluto come Ayrton Senna, ma anche un uomo che conosce molto bene: Nelson Piquet.

Il fenomeno brasiliano infatti è suo suocero, in quanto Verstappen da anni è fidanzato con la bellissima Kelly. La ragazza dunque non avrà mai corso il rischio di giungere in ritardo a degli appuntamenti perché il padre e il fidanzato sono dei maestri del volante.

Sembra passata un’eternità da quando Verstappen veniva considerato un pilota sicuramente di grande talento e molto forte, ma decisamente troppo irruento. Adesso invece è diventato una macchina, praticamente infallibile e che è diventato l’incubo dei rivali.

Nel 2022 la Ferrari aveva provato, almeno nella prima parte di stagione, a lottare colpo su colpo contro Verstappen. L’inizio di Leclerc era stato anche ampiamente positivo, salvo poi sciogliersi come neve al sole nel corso della stagione.

L’olandese ora ha voglia di vincere il Mondiale per il terzo anno in carriera, ma è proprio il suo rapporto con la Ferrari che merita un approfondimento. Il Cavallino piace davvero a tutti e infatti Super Max possiede un gioiello di rara bellezza.

Verstappen e la sua Ferrari Monza SP2: un gioiello

La macchina più bella che possiede nel suo garage Max Verstappen è sicuramente la Ferrari Monza SP2. Si tratta di un gioiello di rara bellezza, tanto è vero che modo di sprigionare una potenza rara da trovare nelle altre automobili.

Tra le mani Verstappen infatti ha un bolide che monta un motore V12 da 6500 di cilindrata e che ha modo di erogare un massimo di 810 cavalli. In questo modo la vettura su strada vola, infatti il suo picco massimo di velocità è di oltre 300 km/h.

Straordinaria anche la sua accelerazione che dà modo alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Queste auto però vogliono mostrarsi in tutto il proprio splendore, per questo motivo il passaggio da 0 a 200 km/h è solo di 7,9 secondi. Molte vetture comuni non riescono nello stesso tempo nemmeno ad arrivare a 100 km/h.

Non ci sono dubbi che anche con questa vettura Verstappen avrà modo di spingerla al massimo, ma si deve ricordare sempre di rispettare i limiti di velocità, perché nella vita di tutti i giorni non si è in pista. Questa macchina è davvero da “campioni del mondo” e per poterla avere la Ferrari ha sparato davvero alto: 1,58 milioni di Euro. Un’auto da sogno per un pilota che è già entrato nel mito e nella leggenda della F1.