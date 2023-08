Dacia, un nuovo modello si aggiunge alla gamma? E’ in arrivo un super SUV

Il successo della casa romena non sembra arrestarsi. Con fatturati sempre più alti, i vertici della Dacia lanceranno un nuovo SUV.

E’ tra i brand più richiesti sul mercato e con le sue vetture a ruote alte, la Dacia sta, letteralmente, sbancando in Italia. La moda dei SUV ha spinto sempre più clienti a scegliere i modelli della casa con sede a Mioveni. La crescita negli ultimi anni è risultata esponenziale, grazie all’acquisizione di Renault.

In quasi 25 anni, cominciando la commercializzazione di nuovi modelli attraverso la rete del brand francese, pur mantenendo il marchio Dacia, le vetture proposte sono divenute super popolari. Lo sponsor dell’Udinese Calcio e dello Stadio Friuli ha, chiaramente, aiutato ad accrescere la popolarità alle nostre latitudini.

In futuro è previsto l’arrivo di un nuovo modello con dimensioni tra un segmento C ed un segmento D. Per andare incontro alle richieste di mercato attuale la casa romena intende offrire al giusto prezzo un SUV di grandi dimensioni che condividerà la piattaforma CMF del gruppo francese. Le immagini che girano in rete mettono in mostra un’auto lunga circa 4,60 m e con una struttura molto solida.

Dovrebbe risultare più alta da terra rispetto alle sorelle minori, considerata la base comune con Nissan X-Trail, Renault Austral è la prossima generazione di Espace. Purtroppo la direzione è quella di auto sempre più simili tra loro, essendo costruite sulla stessa piattaforma ma non c’è il rischio di una sovrapposizione nello stesso segmento di diverse vetture. La Dacia, infatti, punta su elementi tecnici e tecnologici diversi rispetto a mamma Renault, con un’offerta piuttosto variegata.

Il nuovo super SUV della Dacia

L’obiettivo, infatti, è quello di unire la vendita di un’auto di dimensioni piuttosto elevate ad una clientela che cerca, naturalmente, anche il risparmio. Esempio lampante in tal senso è la produzione della Duster, attesa nel 2024 con una nuova gen. Si tratta di un’eredità importante perché uno dei SUV più acquistati dagli italiani potrebbe equipaggiare i nuovi motori con normative euro 7.

Il modello tra l’altro verrà realizzato con una percentuale di materiale riciclati tra cui lo Sparkle, che ha già fatto capolino sulla concept car Manifesto. In questa fase la Dacia può levarsi il lusso di poter spaziare con un listino sempre più ampio, considerati i risultati di vendita ottenuti nella prima metà del 2023 e nel 2022. Il render del canale YouTube Mahboub 1 fa riferimento all’anno 2024, ma se tutto dovesse essere in regola, l’immissione in commercio della Bigster è stato previsto per il 2025.

Il nome dell’auto rappresenta già un sinonimo di garanzia sulle dimensioni e sulla mission. Il concept che ha anticipato il SUV misurava, infatti, da paraurti a paraurti 4,6 m, con un passo tra i 2,7 e i 2,8 m. Si tratta di un interasse nettamente superiore a quello della Duster, concepita più per il trasporto urbano. Grazie all’architettura condivisa il costo dell’auto potrebbe essere ammortizzabile rendendo la Bigster, altamente competitiva, in un segmento molto popolato.

Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro e, come mostrano le immagini del render, la vettura dovrebbe avere un grosso bagagliaio e ampio spazio per i passeggeri.

Le motorizzazioni dovrebbero essere un 1.0 tre cilindri turbo benzina da 90 cavalli e un bifuel benzina Gpl da 100 cavalli. In seguito dovrebbe arrivare un 1.3 quattro cilindri turbo benzina da 130 cavalli, oltre ad un diesel 1.5 dCi. Non mancherà una variante ibrida basata sul 1.6 della Clio di 140 CV. Non si può escludere neanche l’ibrido ricaricabile della Capture da 160 cavalli.