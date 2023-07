Lambretta, è tornata l’icona italiana: ecco le linee della V-Special 50 (VIDEO)

La Lambretta si fa bella con la V-Special 50, perfetta per un’estate in costiera o su un’isola. Lo scooter moderno non ha perso il DNA storico delle vecchie Lambrette.

Immaginatevi di trovarvi su una soleggiata isola del Mediterraneo, magari con l’esigenza di raggiungere la spiaggia o, con comodità, il bar in centro per una colazione rinfrescante e potervi adagiare sulla sella di una mitica Lambretta. L’iconico produttore di scooter è stato incorporato dal Gruppo KSR. La nuova Lambretta rappresenta il modello per eccellenza per la dolce vita.

La V-Special 50 è il mezzo ideale per destreggiarvi nel traffico senza stress. Lo scooter è facile da utilizzare anche per coloro che non sono dei centauri nati e, sicuramente, sarà guardata con invidia da giovani ed anziani. La Lambretta, infatti, è un mito italiano della vecchia guardia. Al termine della seconda guerra mondiale l’imprenditore Innocenti convocò una coppia di tecnici che diedero vita allo straordinario mezzo.

La Lambretta nel 1947 fu partorita dall’estro dell’ing. Pier Luigi Torre, specializzato nella meccanica, mentre Cesare Pallavicino elaborò la linea. La produzione della Lambretta rappresentò una straordinaria scoperta per gli amanti delle due ruote, sfidando un’altra icona come al Vespa. Il nome derivò dal fiume Lambro, che scorre nell’area in cui furono costruiti gli stabilimenti. La Lambretta prese vita nella fabbrica di tubi d’acciaio Innocenti nel quartiere Lambrate di Milano.

Il termine “lambrus” sta anche per “leggero, veloce e agile”. Lo scooter risultò adatto a tutte le esigenze, attirando nel pieno del boom economico nel dopo guerra. Un marchio molto originale che senza dubbio ha cambiato la concezione degli scooter, al pari della Vespa. I nuovi modelli sono pesanti per garantire la medesima guida comoda, impreziosita da colori tropicali che si adattano ad un contesto estivo.

La nuova Lambretta 50

Il modello speciale 50 cc monta un motore monocilindrico 4 tempi da 3 CV di potenza, che permette un’ottima maneggevolezza. Il motorino rispetta le norme sulle emissioni EURO 5, consumando appena 2,3 litri ogni 100 km. Sul piano della ciclistica la nuova Lambretta è all’avanguardia, presentando un freno anteriore a disco idraulico e un freno posteriore a tamburo meccanico. Date una occhiata al video YouTube GP Motors per osservare gli ultimi modelli.

All’anteriore c’è una sospensione con forcella telescopica e un doppio ammortizzatore posteriore. Il design arrotondato sono un classico italiano, mentre nella zona anteriore vi è il rimando alle linee dritte del passato. E’ disponibile in quattro diversi colori, con la sella in nero, verde e giallo, bianco con la sella in rosso e nero con la sella in marrone. Tutte le versioni a partire da € 3.499 sono visibili sul sito ufficiale della Lambretta. Sarà il nuovo mezzo del popolo? Rispetto al passato la domanda per questa tipologia di scooter è diminuita ma la V-Special potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel cuore degli appassionati.