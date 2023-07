Carlos Sainz, ritiro amarissimo: clamorose parole su Piastri

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, ha concluso il GP del Belgio anzitempo per un problema tecnico. Ecco cosa ha dichiarato il figlio d’arte del Matador.

Nella Sprint Race del Belgio la Scuderia Ferrari ha raccolto un quarto e un quinto posto, rispettivamente, con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Un risultato deludente, considerata la grossa chance che si è presentata a Spa Francorchamps. Il reale potenziale della monoposto non è emerso, a causa di strategie che non hanno pagato.

I pit stop, infatti, sono stati influenzati dal traffico in pit lane. Sia Sainz che il compagno di squadra hanno avuto soste molto lente. Il forte acquazzone ha condizionato la partenza regolare della SR. Dopo numerosi ritardi e giri dietro la Safety Car i commissari hanno deciso di dare il via libera alla corsa. Metà dei piloti, tra cui lo spagnolo della Ferrari, ha deciso di effettuare subito il cambio mescola. Le wet, infatti, non erano più adatte alle condizioni dell’asfalto.

Sainz e Leclerc hanno, sostanzialmente, avuto sei tornate per recuperare posizioni sulle intermedie e ci sono riusciti, scavalcando Sergio Perez e approfittando della penalità di cinque secondi comminata a Lewis Hamilton per lo scontro con la Red Bull Racing. Nelle prime tre posizioni Verstappen, Piastri e Gasly hanno amministrato senza particolari patemi. La quarta posizione non ha soddisfatto lo spagnolo che sperava in qualcosa di più.

Non è la prima volta che il #55 raccoglie meno del dovuto. Le responsabilità sono da dividere tra le opache performance di Carlos e i limiti tecnici della monoposto. Il figlio d’arte del Matador ha avuto qualche occasione per strappare più punti, specialmente nella tappa australiana, coincisa anche con l’unica domenica senza punti. In quel caso commise un errore di foga nell’ultima partenza dopo la bandiera rossa, centrando in pieno il connazionale Alonso.

L’amara costatazione di Carlos Sainz

Nel Gran Premio del Belgio il #55 è scattato dalla seconda fila, alle spalle di Leclerc, Perez ed Hamilton. Sainz ha staccato al limite in curva 1, ma è stato preso in pieno da Oscar Piastri. Quest’ultimo ha frenato nella pancia del ferrarista. L’australiano ha subito dei danni ed è stato costretto al ritiro. Carlos Sainz ha subito lamentato dei problemi.

Con il passare dei giri lo squarcio nella fiancata si è dilatato, rendendo ancor più difficile la guida. Il madrileno non ha mollato, ma dopo la prima sosta è uscito in diciassettesima posizione. Il suo GP del Belgio è stata condizionata già alla prima curva nell’incidente di gara. Ha provato a continuare finché ha avuto un senso. Dopo essere finito all’ultimo posto la scuderia modenese ha scelto di ritirare la numero 55.

Un vero peccato per il driver spagnolo. Al termine della gara, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Non ero partito male. Ho tentato di sopravanzare Hamilton ma ho sentito un contatto con Oscar. E’ un errore di inesperienza e io sono stato sfortunato. Non voglio dargli troppa colpa. E’ un incidente di gara ed è toccato a me. Siamo rimasti fuori per sfruttare l’opportunità di una bandiera rossa. Mi dà fastidio non essere nella lotta oggi perché l’auto sembrava essere più forte“.