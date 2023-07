Volkswagen, che sorpresa! Apre una nuova concessionaria e porta un Vip famosissimo

La Volskwagen è un grande nome nel mondo dei motori e una concessionaria ha scelto di chiamare un pilota fenomenale alla presentazione.

Se c’è un Gruppo automobilistico che negli ultimi anni ha dimostrato di poter essere straordinariamente produttivo è la Volkswagen. Il marchio tedesco infatti ha messo in mostra tutte le proprie eccezionali doti per far sì che i propri clienti avessero a disposizione vetture favolose e a buon prezzo.

Sono sempre di più dunque le concessionarie che in questi anni si sono ampliate, in modo tale da poter dare vita a un’espansione sempre più grande del colosso teutonico. Il Gruppo Volkswagen ha al proprio interno anche eccezionali marchi come Audi e Skoda.

Non è dunque difficile che la stessa concessionaria dia modo ai suoi clienti di poter scegliere tra questi nomi di primissimo livello. In particolar modo è il mondo dell’usato che in questo periodo sta ottenendo grandi risultati.

La motivazione è dettata dal fatto che sono sempre maggiori i problemi nel poter reperire i chip che devono essere inseriti nelle nuove auto. La guerra tra Russia e Ucraina è la motivazione cardine di questi ritardi e dunque la gente si è fiondata a capofitto sull’usato.

Il Gruppo Reggini è uno dei più noti in tutto il Nord Italia e dunque il 10 settembre del 2022 aveva aperto una concessionaria Volkswagen in quel di Rimini. L’evento però non poteva di certo essere di piccola portata, anzi tutti quanti hanno voluto fare le cose in grande.

La presenza del sindaco Franca Foronchi ha rappresentato un motivo d’orgoglio, ma vendendo motori era normale che tutti volessero anche un pilota. Già nel 2022 era molto famoso, ma lo è diventato ancora di più nel 2023.

Bastianini ospite speciale: presente per la nuova concessionaria

A presenziare come ospite d’onore per il grande evento che si è svolto nel tardo pomeriggio alle ore 17.30, non poteva mancare un figlio di Romagna come Enea Bastianini. Il pilota allora correva per la Gresini e stava disputando una stagione favolosa.

Solo alla penultima gara il “Bestia” ha dovuto dire addio al sogno di diventare campione del mondo, pur correndo con un Team satellite della Ducati. Proprio quella stagione da sogno gli ha dato modo di passare proprio alla Ducati ufficiale nel 2023.

Il suo approdo al momento è stato però molto sfortunato, infatti nella prima gara dell’anno a Portimao, durante la Sprint Race è stato colpito dalla VR46 di Luca Marini. Il romagnolo ha così riportato un grave infortunio che lo ha costretto a saltare diverse gare.

Quel giorno però tutti gli occhi erano per Bastianini e indubbiamente la sua presenza ha aiutato moltissimo la presentazione. Il ragazzo infatti ha dato vita a una sessione di autografi che ha rafforzato così il rapporto con i suoi tifosi.

La Ducati e Bastianini hanno stipulato un contratto fino al 2024 e la speranza di entrambe le parti è di poter continuare per quanto più tempo possibile. Bezzecchi alle sue spalle scalpita per avere un’occasione, ma ora che Enea tornerà in pista di sicuro mostrerà il proprio grande talento.