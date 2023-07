Leclerc, la gioia dopo il podio: arriva un appello alla Ferrari

Il pilota monegasco, Charles Leclerc, ha ottenuto il terzo posto nel Gran Premio del Belgio. La gara è stata vinta da Max Verstappen davanti a Sergio Perez.

Leclerc era atteso ad un riscatto dopo le opache prestazioni in Inghilterra e in Ungheria. Il quarto posto di Charles in Canada e il secondo in Austria (miglior risultato stagionale per la Scuderia) avevano rianimato i tifosi dopo una partenza di mondiale scioccante. Il pacchetto di aggiornamenti che aveva reso la SF23 più competitiva si è dissolto come neve al sole.

Su piste autentiche come Montmeló e Silverstone la Rossa ha fatto una tremenda fatica a trovare il ritmo giusto. Sul giro secco, su alcuni tracciati, Leclerc è riuscito a fare la differenza con un guizzo. Il Gran Premio del Belgio è caratterizzato da lunghi rettilinei e curve velocissime. Si tratta di uno dei templi della Formula 1 e, non a caso, ha rappresentato la prima storica gioia per Leclerc nel 2019.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti di Maranello. Da Predestinato a grandi traguardi al volante del Cavallino, il numero 16 è passato ad una sorte avversa. Leclerc in 5 anni ha vinto soli 5 Gran Premi. Un numero misero di trionfi, considerato il suo potenziale. La responsabilità, principalmente, è della squadra che non gli ha dato la possibilità di emergere e continua a non riuscire a trovare una quadra.

Leclerc non può fare sempre magie e con il morale sotto i tacchi sta affrontando, forse, la più grande delusione della sua carriera. Dopo il secondo posto della scorsa stagione lo step successivo sarebbe dovuto essere quello di lottare per la corona iridata. Oggi CL16 occupa la settima piazza, alle spalle di tutti gli altri top driver. Nella Sprint Race ha concluso al quinto posto a 15 secondi da Max Verstappen, complice anche una sosta molto lunga. A causa della pioggia nell’unica sessione di PL di venerdì nessuno ha sperimentato il passo gara.

Charles Leclerc, terzo podio in stagione

Allo spegnimento dei semafori il monegasco si è tenuta stretta la prima posizione in prima curva, ma è stato superato nel rettilineo del Kemmel. Non ha potuto nulla nel confronto con la Red Bull Racing di Perez e anche, in seguito, con Max Verstappen. Il drink team fa, letteralmente, un altro sport. Leclerc si è fermato al giro 14 per montare le mescole medie, ma è rimasto alle spalle del duo della squadra austriaca.

Leclerc non ha commesso errori, anche nelle intense fasi di pioggia, ma è stato avvicinato da Lewis Hamilton nella lotta al terzo posto. Charles, nella parte finale della corsa, però ha gestito bene la parte conclusiva del Gran Premio, tenendo a debita distanza l’anglocaraibico. A caldo CL16 ha dichiarato: “Il fine settimana è stato positivo in termini di ritmo. La corsa è andata bene per me, ma è un peccato per Carlos. Avevamo un bel passo e questo è positivo. Rispetto alla Red Bull c’è ancora tanto lavoro da fare da parte nostra, soprattutto in termini di passo gara. Per il degrado e per tutti gli altri aspetti loro sono ancora parecchio avanti“.