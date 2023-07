Binotto ritorna in F1? E’ vicinissimo ad una rivale della Ferrari

L’ex team principal, Mattia Binotto, sarebbe tentato dalla possibilità di approdare al muretto di un noto team di Formula 1. Ecco di chi si tratta.

Mattia Binotto, dopo la lunghissima esperienza in Ferrari, sarebbe pronto a tornare protagonista in Formula 1, sfruttando la crisi di un’altra nota nobile decaduta. L’ingegnere di Losanna è stato allontanato da Maranello al termine del 2022, a seguito di quattro anni nelle vesti di t.p. molto deludenti.

La Rossa avrebbe dovuto lottare per il mondiale, ma nel 2019 si è ritrovata immischiata nello scandalo delle Power Unit della SF90, sollevando un vero e proprio polverone sull’operato tecnico degli ingegneri motoristi. Binotto decise di chiudere la vicenda, firmando un accordo segreto con la FIA che pose, dal punto di vista dell’immagine, la Ferrari in cattiva luce. Una squadra innocente si sarebbe difesa dalle accuse.

Persino le prime vittorie in F1 di Charles Leclerc in Belgio e in Italia, oltre all’ultimo acuto di Sebastian Vettel, furono macchiate dalla vicenda. Nonostante la terribile figura Mattia Binotto conservò il suo posto al muretto, spostando l’attenzione sulle stagioni successive, ma anche a causa delle scarse performance delle Power Unit della SF1000 e della SF21 non furono portati a casa vittorie. La carriera di Charles Leclerc, inevitabilmente, è stata condizionata dalle scelte fatte a Maranello con l’impossibilità oggettiva di seguire una carriera in stile Max Verstappen.

Le ambizioni del prodotto dell’Academy sono state castrate da monoposto non all’altezza del suo talento. Sempre nel 2020, per volere di Binotto, non fu rinnovato il contratto a Sebastian Vettel per promuovere dalla McLaren Carlos Sainz. I risultati sin qui non hanno dato ragione alla decisione presa da Mattia Binotto. Lo spagnolo, infatti, dopo una ottima prima annata condita da una regolarità straordinaria non ha ottenuto risultati di spessore, conquistando appena una vittoria nella passata stagione.

F1, nuova esperienza per Binotto?

Nel 2020 la Ferrari chiuse addirittura al sesto posto, mentre nella stagione successiva, pur senza P1, arrivò almeno un terzo posto nella graduatoria costruttori. La Ferrari puntò tutte le fiches sul nuovo regolamento tecnico, credendo possibile una rinascita. Al contrario nella sfida tra le auto ad effetto suolo c’è stata una grossissima illusione, causata da un exploit iniziale della F1-75.

Binotto ha lasciato la Ferrari con un secondo posto nei costruttori, ma ad oltre 200 punti dalla RB e nel caos più totale. Al suo posto è arrivato Vasseur. L’Alpine, in piena crisi di risultati, ha deciso di dire addio al team principal Otmar Szafnauer. Al suo posto ci sarà temporaneamente Bruno Famin, nuovo vice presidente della Renault. E’ stato fatto fuori anche lan Perman.

In questo complesso scenario la direzione tecnica è stata affidata a Matt Harman. Pat Fry, invece, ha deciso di approdare alla Williams, dopo la nomina in Alpine dello scorso febbraio 2022. In questa rivoluzione totale potrebbe trovare spazio anche Mattia Binotto. Quest’ultimo, infatti, è stato linkato alla squadra francese. L’ingegnere svizzero in futuro potrebbe, secondo l’autorevole giornalista inglese Joe Saward, sedersi al muretto dell’Alpine nel ruolo di t.p., al posto di Bruno Famin.