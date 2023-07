Superbike Repubblica Ceca, Gara 1: Rea svetta davanti a Razgatlioglu, disastro Bautista

La Superbike è scesa sul tracciato di Most, dove in Gara 1 si è imposto Jonathan Rea, seguito da Toprak Razgatlioglu e Danilo Petrucci.

La prima edizione del 2021 è stata vinta da Toprak, mentre nel second round festeggiò Redding. Nella passata stagione, invece, si è imposto Alvaro Bautista nel primo round, mentre il turco della Yamaha si è preso la P1 nella sfida domenicale. Razgatlioglu ha confermato di avere un feeling particolare con la pista ceca. Il turco, infatti, ha conquistato la Superpole del round della Repubblica Ceca, continuando il momento di grazia dopo il trionfo ad Imola. Toprak ha ottenuto la pole position, in un caos totale tra bandiere gialle e numerosi tempi cancellati, facendo segnare il giro record della pista di Most.

Per il #54 è la quarta partenza al palo stagionale. In un 2023, totalmente, dominato da Bautista (quattordicesimo oggi al via) in sella alla Ducati, il rider della Yamaha è stato bravo ad approfittare dei pochi passi falsi del rivale. Il campione di SBK del 2001 ha già firmato per BMW, ma si sta togliendo le ultime soddisfazione in sella alla R1. L’unico rider capace di mettere, leggermente, in difficoltà il turco è stato nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea.

Il pluricampione ha girato sul bagnato ed è andato fortissimo nelle FP1. Allo spegnimento dei semafori, Razgatlioglu sulle intermedie, sotto una pioggia inaspettata, ha provato a tenere subito a bada Bassani sull’esterno. L’italiano è riuscito con una partenza da sogno a prendersi la prima posizione in curva 1 ed è scappato via. La scelta dei due Yamaha su intermedie non si è rivelata vincente e sono state sverniciate al primo giro anche dalle Ducati ufficiali.

Superbike, svetta Jonathan Rea

Il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, ha provato a recuperare lo svantaggio da Bassani e Gardner. Axel, dopo la vittoria sfumata di Imola, ha dettato un ritmo, però, insostenibile per il #47 e il numero 1. La pista è andata asciugandosi con il passare delle tornate. Rea con le intermedie è risalito al quarto posto, scavalcando Vierge.

Crollate, invece, Locatelli, Petrucci e Razgatlioglu nella prima fase. Le intermedie hanno cominciato a funzionare quando la pioggia si è stoppata. Al diciottesimo giro Rea ha passato Bautista e Gardner, puntando a ricucire il gap da Bassani. Al giro 17 si sono fermati quasi tutti quelli che avevano scelto le rain. Bautista ha montato le slick e anche Bassani è stato costretto a fermarsi un giro dopo, lasciando strada a Rea, Redding, Petrucci, Locatelli e Razgatlioglu.

Danilo e Toprak hanno scavalcato, agevolmente, Redding. Rea, invece, ha accumulato per gli ultimi 12 secondi per gli ultimi 12 giri. Toprak si è preso la seconda posizione a causa di un lungo dell’italiano della Ducati. Bassani e Bautista hanno provato a recupere posizioni, a suon di giri veloci. Rea ha iniziato a perdere un po’ di secondi nel confronto con Razgatlioglu. Quest’ultimo ci ha provato, ma si è dovuto accontentare della seconda pizza alle spalle del veterano della Superbike. Ha chiuso solo dodicesimo Alvaro Bautista.