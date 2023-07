MotoGP, ci sarà un ritorno al passato? Un glorioso marchio italiano è pronto a tornare

La direzione intrapresa dalla MotoGP, negli ultimi anni, lascia aperte le porte ad altre squadre. Un brand top potrebbe tornare nel Motomondiale.

La MotoGP ha bisogno di una ventata di aria fresca dopo i recenti accadimenti. La Suzuki ha deciso di lasciare la top class al termine del 2022. I risultati non sono stati scadenti, anzi ma la casa di Hamamatsu ha scelto di intraprendere altre strade. Tutti i costruttori giapponesi stanno avendo gravi problemi.

La Yamaha, seconda in classifica costruttori nella passata stagione, è scivolata in fondo. La Honda, oramai, è in crisi da anni, anche a causa dei continui infortuni di Marc Marquez. Il team HRC ha nel suo roster due campioni del mondo, mentre la casa di Iwata presenta un campione e un vice campione. Il problema è, naturalmente, legato all’aspetto tecnico delle moto.

Chi ha fatto evidenti progressi è la KTM. Il boss Stefan Pierer ha confermato che i piani sono ambiziosi per il futuro. La squadra austriaca vuole puntare a conquistare il mondiale, detronizzando la Ducati. Sarà una missione molto complessa, ma il team potrà vantare nel 2024 sull’astro nascente Pedro Acosta. Inoltre, la squadra satellite della GasGas sta facendo progressi.

Un altro brand in MotoGP, nuova chance all’orizzonte

La KTM è al secondo posto, attualmente, della graduatoria costruttori. I rumor suggeriscono che un’altra casa di proprietà del gruppo austriaco potrebbe, nel giro di pochi anni, fare capolino nella categoria regina del motociclismo. Ci riferiamo alla MV Agusta, squadra che negli anni ’60 e ’70 è stata una delle più gloriose del Motomondiale, celebrando l’incredibile numero di 38 titoli piloti e 37 mondiali costruttori.

Dopo decenni potrebbe tornare in MotoGP, come è stato confermato dallo stesso boss della KTM in una intervista rilasciata a Speedweek.com. “Per il 2027 non escludo di andare in MotoGP con MV Agusta“, ha sancito Pierer. La Pierer Mobility Group ha acquisito le vendite globali di MV Agusta e il 25,1% del brand di lusso italiano nel 2022.

L’alternativa potrebbe essere il rilancio dell’Husqvarna, sempre facente parte del Gruppo, ma il marchio è molto più legato all’ambiente enduro. “La MotoGP evolverà verso la F1 – ha aggiunto Pierer – Come produttore, ci sarà una piattaforma motore come in Formula 1. I team avranno quindi un telaio diverso. Le unità motrici saranno identiche“.

La notizia di un possibile ritorno in MotoGP di MV Agusta avrà fatto gioire anche Giacomo Agostini. Il pilota più vincente della storia del motociclismo ha legato il suo nome alle straordinarie imprese della casa fondata da Domenico Agusta e Vincenzo Agusta. In passato Ago ha bastonato la MotoGP per un aspetto specifico.

Per la classe regina, in ogni caso, sarebbe un toccasana riavere in pista due moto in più. La Ducati può schierare in griglia 8 moto. La Yamaha è alla ricerca di un team satellite, ma in futuro la KTM potrebbe vantare ben 6 bolidi, accendendo la sfida europea alla casa di Noale e a quella di Borgo Panigale.