Dove fare shopping a Londra e spendere poco? Ecco dove andare

Nella capitale inglese è possibile fare shopping low cost, ma bisogna sapersi destreggiare tra una offerta molto variegata. Londra offre una miriade di opportunità.

Presa d’assalto da i turisti di tutto il mondo, praticamente, in ogni mese dell’anno, Londra è una mecca per gli amanti della musica, del football, dell’arte e anche dello shopping. L’atmosfera che si respira nella maggiore città del Regno Unito è speciale. Con i suoi quasi 10 milioni di abitanti è una delle metropoli più estese al mondo.

L’area metropolitana può contare sino a 14 milioni di residenti e molti, ogni giorno, vanno alla ricerca di vestiti all’ultimo grido o capi vintage. Gli abitanti di Londra sono, comunemente, definiti Londoners e provengono da ogni zona del mondo. Una volta arrivati a Londra vi ritroverete in un vero melting pot. La mescolanza storica tra diverse origini ha favorito l’immigrazione e la convivenza di gruppi etnici differenti. La città ha un del PIL più elevati al mondo e gode di ben nove aeroporti, di cui cinque internazionali.

Gli abitanti di Londra si muovono con l’antico sistema di metropolitana, la London Underground (meglio conosciuta in UK con il termine The Tube) che è anche la più estesa d’Europa. La città ha ospitato il primo Expo nel 1851 e tre edizioni dei Giochi Olimpici. Dopo Hong Kong e Bangkok in Asia ed è considerata una delle capitali mondiali della moda. Senza nulla togliere alla nostra Milano, ma quando arrivate a Londra entrate in un concetto diverso di big city life con anche vetture personalizzate.

Vi sono infinite vie dello shopping e musei di ogni tipo. A Buckingham Palace risiede la famiglia reale del Regno Unito, mentre il Palazzo di Westminster ospita il Parlamento. Il numero 10 Downing Street è la residenza del Primo ministro e la sede del Governo del Regno Unito. Ma voi siete interessati a conoscere tutti i negozi più cool della città e quindi seguite i nostri consigli.

Londra, shopping sfrenato

Chi lo ha detto che a Londra dovrete spendere una fortuna per acquistare dei capi alla moda. Oltre ai beni di lusso di Mayfair e le chicche di Notting Hill, la città vi offre la possibilità di fare shopping in catene economiche come Primark. Una volta entrati non vorrete più uscirne. Moltissimi articoli sono proposti a meno di 5 sterline o poco più, dall’abbigliamento agli accessori, senza dimenticare il piano dedicato alla lingerie.

Non potete perdervi la possibilità di recarvi nei mercatini folkloristici di Londra. Portobello o Camden Market sono tra i più noti, tuttavia nell’East End, vicino alla Liverpool Street Station, potrete scoprire l’originalissimo Old Spitalfields Market o il mercato di Petticoat Lane, ricchi di calzature e capi ad un prezzo stracciato. Se volete fare veri affari vi consigliamo anche i Charity Shop, sparsi per tutta Londra, amministrati da enti benefici. Oxfam, Salvation Army, Cancer Research UK sono trai più conosciuti.

Nonostante non troverete prodotti low cost non potrete non visitare Oxford, Regent e Carnaby Street. Imperdibile un giro anche da Harrods e al Westfield Stratford City, il centro commerciale urbano più grande d’Europa.