Altro che FIAT Panda: ecco l’auto dei sogni di Roberto Baggio

Roberto Baggio è uno dei più grandi campioni di sempre, ma non ha avuto nella propria vita solo la vecchia FIAT Panda 4×4.

Ci sono dei calciatori che sono in grado di entrare nella storia come pochissimi altri, grazie al loro estro, al loro genio sul campo da gioco. Uno di questi è senza ombra di dubbio Roberto Baggio, uno dei più grandi fuoriclasse della storia d’Italia.

In carriera il Divin Codino ha sempre saputo far parlare di sé, soprattutto grazie ai suoi geniali colpi di classe che lo hanno portato anche a vincere il Pallone d’oro nel 1993. Un anno davvero magico per lui, coronato anche dalla vittoria della Coppa Uefa con la Juventus.

Avrebbe potuto essere ancora più unico il 1994, ma solo la sfortuna gli negò il successo nel Mondiale degli Stati Uniti. Le sue prestazioni furono decisive per permettere all’Italia di giungere fino alla finale del Mondiale, anche se poi vinse il Brasile.

Gli sciocchi ricordano solo il suo errore dal dischetto in finale, dove giocò da infortunato, gli amanti del calcio ricordano il percorso che permise agli Azzurri di giocarsi il titolo a Pasadena. Un fenomeno anche di umiltà, infatti Roby non ha mai fatto pesare ai propri compagni il suo tasso tecnico ben superiore alla media.

Tutti lo ricordano con affetto, anche i suoi compagni che a Brescia sono sempre stati abituati a lottare per la salvezza. Baggio alla fine è stato un eroe di umiltà anche di recente, quando non ha voluto sfruttare il proprio nome per fare altri soldi e con la sua Panda 4×4 si è ritirato spesso in Argentina. In passato però Roby ha avuto anche altre macchine, soprattutto quando passò alla Juventus.

Ferrari Testarossa: il regalo a Roby Baggio

La Juventus decise di far impazzire la città di Firenze quando nel 1990 volle acquistare l’idolo del pubblico viola. Il Divin Codino era il miglior giocatore italiano e lasciò la Fiorentina per la Juventus scatenando una rivolta popolare.

Lo stesso Roby non era del tutto convinto del passaggio a Torino, ma alla fine la famiglia Agnelli e il suo procuratore trovarono l’accordo. Baggio venne ricoperto d’oro, non solo per uno stipendio faraonico, ma anche perché gli venne donata una villa e una splendida Ferrari Testarossa.

Si tratta di una delle auto più iconiche che siano mai state prodotte a Maranello e dal 1984 in poi vennero prodotte fino al 1996. Da quel momento però la Testarossa non ha smesso di certo di essere amata e venduta, perché è un vero e proprio mito assoluto.

L’auto in questione prevede una lunghezza di 448 cm, una larghezza di 199 cm e un’altezza di 113 cm, il che la fa essere una berlinetta di eccezionale aerodinamica. Il suo punto di forza è però la potenza di un motore che ha davvero pochi eguali al mondo, perché è un V12 da 5000 di cilindrata che eroga fino a 390 cavalli.

La sua velocità di punta è di 290 km/h e la sua accelerazione le dà modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Un’auto adatta a un Pallone d’oro.