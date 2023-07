Valentino Rossi fa impazzire i fan: ora è possibile “indossare” la sua storia

La carriera di Valentino Rossi è stata da film. Le sue vittorie sono rimaste nel cuore degli appassionati del Motomondiale. Ora potranno, nuovamente, rivivere emozioni fortissime.

Valentino Rossi è sempre stato considerato un predestinato delle due ruote. Oggi si è fatto un grande abuso di questo termine, ma l’unico centauro che, di fatto, sin da giovanissimo aveva l’effige del campione è stato Valentino Rossi. Da figlio d’arte la strada è stata, senza dubbio, agevolata, ma ciò non significa che il #46 non si sia meritato sino all’ultimo riconoscimento.

L’ex centauro Lucchinelli, quando era solo un bambino, gli attribuì l’appellativo di “Virus”. Il campione è riuscito, nell’arco della sua intera carriera, ad infettare il mondo, facendo impazzire i fan sulle tribune e a casa. Nella sua prima fase di carriera, coincisa con il titolo in 125 nel 1997 il suo soprannome era Rossifumi. Dopo aver sconfitto un esercito di giapponesi in sella all’Aprilia, Valentino si fiondò nella classe di mezzo, riuscendo a salire sul tetto del mondo nel 1999, dopo un anno di apprendistato.

Il passaggio nella classe regina coincise con il debutto sulla Honda. Ancora una volta Valentino ebbe bisogno di un anno di ambientamento prima di esplodere, definitivamente, anche in classe 500. Il primo mondiale arrivò nel 2001. Il centauro di Tavullia si confermò per 5 anni di fila in MotoGP, facendo scalpore per il suo passaggio nel 2004 in sella alla Yamaha M1. Per tutti divenne il Dottore e, ogni domenica, i fan italiani potettero godere dello scontro al vertice tra Biaggi, Capirossi e Rossi.

Valentino Rossi e il regalo Unlimited ai suoi tifosi

Nel 2008 e nel 2009, dopo aver ceduto la corona ad Hayden e a Stoner, tornò sul tetto del mondo. La personalità di Rossi ha fatto gioie giovani, adulti e anziani. Senza mezzi termini si può parlare di una era della classe regina pre Rossi e dopo Rossi. Ha sfiorato anche il decimo titolo nel 2015, ma il finale di quel mondiale è una storia di veleni che ancora non è stata dimenticata dai protagonisti.

Ciò che risulta, in modo positivo, indelebile è il legame di Rossi con i suoi tifosi. Sul canale YouTube ValentinoRossiRacing il campione ha annunciato il lancio della collezione di tutte le sue maglie con cui ha celebrato i suoi mondiali. Storica l’ultima con la scritta “Gallina vecchia fa buon brodo”, datata 2009, anno del suo ultimo titolo in MotoGP. Per i fan sarà una emozione fortissima poter spacchettare una confezione esclusiva con le grafiche di quelle annate.

Sarà presente all’interno della confezione anche un libro fotografico che ripercorre con foto inedite e curiosità i momenti più emozionanti di quell’annata. Ogni maglia, come ha spiegato Vale nel video, presenta degli inserti speciali. Attraverso un QR code è possibile visualizzare, da uno smartphone o da qualsiasi dispositivo elettronico, il racconto inedito sulla nascita della t-shirt, le informazioni sulla stagione e tutte le curiosità sui festeggiamenti. Sul sito ufficiale di Valentino Rossi, VR46.com uscirà la release date e i costi delle maglie.