Un regalo da sogno per Stefano Pioli: ecco il suo nuovo bolide, fa paura

Stefano Pioli ha avuto di recente in dono un’auto da sogno che gli permetterà così di godersi i suoi viaggi in auto.

Probabilmente Stefano Pioli è stato il tecnico che ha dato modo al Milan di vincere lo Scudetto in assoluto più imprevedibile di sempre. Il Diavolo non era di certo favorito nella stagione 2021-22, ma con il duro lavoro dell’allenatore emiliano è arrivata una vittoria memorabile.

Replicare il successo anche nel 2023 era francamente impresa impossibile, ma nonostante questo il Milan ha potuto centrare ancora una volta la qualificazione in Champions League. A questo si deve aggiungere anche il fatto che i rossoneri hanno saputo ottenere un pazzesco passaggio in semifinale della massima competizione internazionale.

Dunque il lavoro di Pioli è davvero eccezionale, con il Diavolo che è tornato dunque nella sua classica dimensione sia a livello nazionale che internazionale. Sarà dunque molto interessante capire come si svolgerà il proseguo della sua avventura milanista, con il 2023-24 che non sarà per nulla semplice.

Ci saranno tanti cambiamenti a Milano e indubbiamente il tecnico avrà nell’assenza di Sandro Tonali un fondamentale uomo in meno. Lo Scudetto alzato al cielo di Reggio Emilia rimane comunque la più grande conquista di Pioli, con l’allenatore che ha deciso addirittura di tatuarselo sul braccio.

Quella era stata una promessa che aveva fatto a sé stesso e a tutto il popolo milanista in caso di vittoria e ogni promessa va mantenuta. Lo stesso discorso doveva essere dunque portato avanti anche da un grande partner commerciale del Milan, con la BMW che ha rispettato gli accordi.

BMW X6 M per Pioli: il regalo del colosso tedesco

Nel momento in cui il Milan e l’Olimpia Milano nel basket avessero vinto il campionato, la BMW aveva promesso a entrambi gli allenatori un regalo memorabile. Ecco allora che prima dell’inizio del ritiro dell’estate del 2022, Stefano Pioli ha visto arricchirsi e non poco il proprio garage con una favolosa BMW X6 M.

Si tratta di uno dei modelli più belli che siano mai stata realizzati dalla casa tedesca, infatti si presenta con un motore da favola. La vettura ha delle dimensioni davvero molto consistenti, infatti ha una lunghezza di 495 cm, una larghezza di 202 cm e un’altezza di 169 cm.

Siamo di fronte a un V8 da 4400 di cilindrata, con un cambio automatico di 8 rapporti e la trazione integrale. A esso va aggiunta anche un’erogazione massima che è in grado di toccare i 625 cavalli. L’accelerazione è di altissimo livello, infatti permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con la velocità massima che è di 250 km/h.

Se non fosse stata regalata, Stefano Pioli avrebbe mettere sensibilmente mano al portafoglio, infatti la sua versione di serie ha un prezzo di 169.800 Euro. Per la vittoria dello Scudetto la BMW dunque non ha davvero badato a spese e ha omaggiato Pioli come meritava. D’altronde il Tricolore nella Milano rossonera mancava da ben 11 anni e quindi era assolutamente più che meritata un’automobile del genere e di tale potenza per il tecnico.