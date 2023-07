Marquez e Valentino Rossi non sono “nessuno”: ecco il più grande campione Honda

Valentino Rossi e Marc Marquez hanno vinto tantissimo in sella alla Honda, ma c’è uno straordinario centauro che in pochi conoscono che ha fatto di meglio.

Nessun altro pilota nella storia del Motomondiale è stato capace di trionfare in tutte le classe a cui ha preso parte. Valentino Rossi ha vinto in 125, 250, 500 e MotoGP, piegando diverse generazioni di piloti. Le rivalità con fenomeni assoluti come Biaggi, Gibernau, Hayden, Stoner, Lorenzo, Pedrosa e Marquez hanno accresciuto la sua fama.

Il Dottore, dopo aver vinto nelle classi propedeutiche alla MotoGP in sella all’Aprilia, ha riscritto la storia di Honda e Yamaha in top class. Su diverse generazioni di moto, con e senza elettronica, Rossi ha dimostrato di essere un autentico fenomeno. Si è giocato la possibilità di vincere il decimo mondiale nel 2015, proprio dopo un forte scontro in pista con Marc Marquez. Quest’ultimo, a seguito del doppio titolo nel 2013 e nel 2014, decise di inserirsi nella sfida mondiale tra Jorge Lorenzo e il pesarese.

L’immissione dello spagnolo della Honda andò a tutto vantaggio del connazionale della Yamaha. Il fallo di reazione di Vale in Malesia fu provocato, lasciando l’amaro in bocca per un finale di annata che avrebbe meritato ben altro scontro. Il maiorchino si aggiudicò il quinto mondiale della sua carriera, mentre Valentino Rossi dovette rimuginare nell’atto conclusivo di Valencia. La Honda ha avuto la fortuna per decenni di avere tra le sue file straordinari interpreti delle due ruote.

La staffetta Dhooan, Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez è abbastanza irripetibile. La casa di Tokyo oggi versa in clamorose difficoltà. L’otto volte iridato di Cervera ha avuto tantissimi problemi fisici, a partire dal 2020 con la caduta sull’omero di Jerez de la Frontera. La casa di Tokyo è entrata in una crisi di risultati clamorosa, scivolando all’ultimo posto della graduatoria nel 2022. Sembrano lontani gli anni delle battaglie all’ultimo respiro tra i centauri delle case giapponesi.

Honda, un campione indiscusso

C’è un centauro che, nella sua categoria specifica, ha fatto segnare dei primati che persino Valentino Rossi e Marc Marquez invidiano. Antoni Bou, noto nell’ambiente come Toni Bou, ha cominciato la carriera nelle competizioni nazionali: dal 1999 al 2003 è stato Campione catalano categoria Cadetti e due volte campione spagnolo di trial (Junior e Senior). Dopo aver fatto faville in Spagna, il nativo di Piera ha iniziato a collezionare i primi trionfi internazionali nel trial, conquistando il titolo europeo juniores nel 2002. Replicò anche l’anno successivo, questa volta tra i senior.

Nel corso della sua carriera ha gareggiato per la Betamotor ed in seguito per la Montesa-Honda Repsol HRC. Nel corso della sua carriera nel Motorsport ha vinto 30 campionati mondiali di fila tra outdoor e indoor dal 2007 al 2021. Ai titoli individuali si annoverano quelli con la squadra nazionale spagnola al Trial delle Nazioni, 17 consecutivi tra il 2005 e il 2021.

Toni Bou ha avuto importanti avversari come Albert Cabestany ed Adam Raga ma nessuno è riuscito a frenare la sua fame di vittorie. E’ diventato il rider di trial più vincente di sempre, davanti al britannico Dougie Lampkin e allo spagnolo Jordi Tarrés.