“Super Max” e non solo: tutte le canzoni dedicate ai piloti di F1 da ballare quest’estate

La F1 è uno sport amato in tutto il mondo e ora sono nate anche una serie di canzoni in onore di questi grandi campioni.

Gli sportivi sono un po’ degli eroi contemporanei e in particolar modo rappresentano perfettamente questa figura i piloti di F1. Persone sprezzanti del pericolo che affrontano la vita a tutta velocità per poter dimostrare di essere i numeri uno.

E proprio come una volta si decantavano i primi canti in onore dei grandi guerrieri, anche oggi c’è chi ha deciso di dare vita a una serie di bellissime canzoni per esaltare i piloti. Coloro che hanno avuto questa idea sono i “Pitstop Boys”, un gruppo olandese di tifosi di Max Verstappen nato quasi per caso.

La canzone nasce addirittura il 16 luglio 2016, molto prima di quando Verstappen divenne campione del mondo. Quel ragazzino di soli 18 anni divenne però a Barcellona il più giovane vincitore di un Gran Premio di F1, nonché il primo olandese di sempre a ottenere questo straordinario risultato.

I Pitstop Boys decisero quasi per scherzo di dare così vita alla canzone “Super Max”, una canzone da discoteca che esaltava l’allora giovane pilota. Nata quasi per scherzo, da allora è diventata la colonna sonora dei successi di Verstappen e in occasione del GP di Zandvoort è praticamente una costante la sua presenza negli altoparlanti.

Verstappen in qualche modo è diventato “Super Max”, anche grazie a questa canzone che su YouTube vanta la bellezza di ben 10 milioni di visualizzazioni. Se gli appassionati di F1 sono sicuramente a conoscenza di questa canzone, sono pochi invece coloro che sanno che i Pitstop Boys sono tornati.

Pitstop Boys in azione: canzoni anche per Norris e Alonso

Nel 2022, dopo ben sei anni di totale assenza dalle scene con nuovi pezzi, visto il successo pazzesco di “Super Max”, i Pitstop Boys sono tornati. In assenza di altri piloti olandesi allora hanno deciso di dedicare la canzone a un nuovo giovane campione: Lando Norris.

Anche in questo caso la canzone si può ballare ed è molto allegra e il titolo si chiama “Let’s Go Lando”. Nel testo si parla di come l’inglese corra come un leone verso la vittoria e di sicuro sarà stata molto apprezzata dal giovane pilota della McLaren.

Se nel 2016 e nel 2022 si era voluto creare delle canzoni per dare il benvenuto tra i grandi a due giovani piloti, da poco tempo è nata la terza canzone dei Pitstop Boys: Vamos Fernando. Per Verstappen la lingua usata era l’olandese, per Norris si è passati all’inglese, ma anche per il testo di Alonso si è scelto questa lingua, mantenendo lo spagnolo per il titolo.

Questa volta si parla del grande ritorno di Fernando Alonso in F1 e che in questo 2023 sta dimostrando di essere ancora uno dei grandi dominatori della pista, nonostante i suoi 42 anni suonati. Le canzoni sono molto orecchiabili e soprattutto molto simpatiche e la speranza dunque è che anche le versioni per Norris e Alonso possano avere la fortuna di “Super Max”.