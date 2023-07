Andrea Iannone ha deciso il suo futuro: la scelta spiazza tutti

Il pilota abruzzese ha deciso di ritornare in pista al termine della squalifica per doping. Iannone ha scelto la sua nuova squadra in un campionato di altissimo livello.

Andrea Iannone non è un persona ed un pilota banale. Il suo percorso nel Motomondiale è stato un saliscendi di prestazioni ed emozioni. Il nativo di Vasto è, certamente, tra i centauri italiani migliori della sua generazione, sebbene abbia ottenuto meno di quanto avrebbe meritato. Purtroppo la sua carriera è stata condizionata dalla storia del doping.

La sentenza, inasprita in un amaro secondo grado, avrebbe fatto passare la voglia di correre a chiunque. Pur non riscontrando il dolo, The Maniac è stato tagliato fuori dal mondo dei motori per anni. Oggi, probabilmente, sarebbe potuto essere tra i piloti più esperti della classe regina. Iannone ha avuto la capacità mentale di non mollare mai.

Sia sul piano mentale che fisico il centauro ha tenuto alta la concentrazione, allenandosi per un futuro ritorno in pista. Finalmente al termine del 2023 Iannone avrà scontato la sua pena e potrà ritornare a sentirsi un pilota a tutti gli effetti. Naturalmente non troverà spazio nella MotoGP attuale dove anche piloti allenatissimi stanno facendo una grande fatica a tenere il passo della Ducati.

Iannone, proprio nella casa di Borgo Panigale, si è tolto grandi soddisfazioni in carriera. Già solo riuscire a percorrere tutta la trafila sino al raggiungimento dell’ambitissima sella della Rossa non è poco. C’è chi come Pecco Bagnaia che, non solo si è guadagnato la Desmosedici ufficiale, ma ha anche vinto il mondiale, succedendo nell’albo d’oro della casa italiana il mitico Casey Stoner.

La decisione finale di Andrea Iannone

Dopo la Ducati l’abruzzese ha avuto un biennio altalenante in Suzuki. L’esperienza in Aprilia, invece, è stata stravolta dalla vicenda del doping. Non era, certamente, il bolide attuale che ha consentito a Vinales ed Espargaró di prendersi delle belle soddisfazioni. In carriera Andrea ha conquistato 13 vittorie e 35 podi totali nel Motomondiale.

Dopo quattro anni passati ai box, il 17 dicembre 2023 Iannone avrà scontato la sua pena e proverà nel 2024 a togliersi delle soddisfazioni in Superbike. Il rider ha scelto la squadra satellite Ducati Go Eleven diretto da Gianni Ramello e che gareggia con il pilota tedesco Phillip Oettl. Nel fine settimana di Imola, Iannone ha incontrato Gianni Ramello per gli ultimi dettagli dell’accordo.

Nel 2024 correrà in sella ad una Panigale V4R con le stesse specifiche del team Aruba, almeno ad inizio anno. Alvaro Bautista, del resto, ha dominato in lungo e in largo nelle ultime due stagioni. Nella prossima stagione lo spagnolo sarà affiancato da Nicolò Bulega. Nel team satellite Barni, invece, è confermato Danilo Petrucci, mentre in Motocorsa il buon Bassani.

Per Iannone non sarà facile ritornare al top nel campionato delle moto derivate di serie ma già la fine dell’incubo squalifica sarà motivo di soddisfazione. Negli ultimi tempi Andrea si è tenuto in allenamento sulla Ducati, ma una cosa sono i test privati a Vallelunga e a Misano e un’altra sarà correre un intero campionato.