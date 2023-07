Alcaraz, scoppia il “problema” dell’auto: è sua ma non vogliono fargliela guidare

Carlos Alcaraz è uno dei grandi simboli del tennis, con la vittoria di Wimbledon che però non gli è valsa l’acquisto di una supercar.

Ormai tutto il mondo ha capito come Carlos Alcaraz sia uno dei più grandi talenti che ci possano essere un campo da tennis. Il suo straordinario successo nella finale di Wimbledon contro il campione serbo Novak Djokovic è la testimonianza assoluta di come questo sport abbia il suo re.

La finale sul terreno di Londra è stata una delle più belle degli ultimi anni, con Alcaraz che ha avuto bisogno del quinto set per poter battere il suo rivale. L’inizio è stato davvero choc per lo spagnolo, con Djokovic che si era imposto con un netto 6-1 che sembrava dare il via a un dominio del balcanico.

Durante la partita però Alcaraz ha saputo rialzare la testa, soffrendo il giusto nel secondo set, ma vincendo per 7-6. Nel terzo invece ha avuto modo di restituire pan per focaccia al serbo on un altro netto 6-1. Novak però è un tennista davvero duro a morire, infatti si è imposto nel quarto set per 6-3, ma nel quinto alla fine è stato al Carlos a vincere per 6-4.

Un successo memorabile per lo spagnolo, con quest’ultimo che è solamente un classe 2003. Non era assolutamente semplice riuscire a continuare la straordinaria storia del tennis mondiale, con fenomeni come Federer, Nadal e lo stesso Djokovic che sembravano impareggiabili.

BMW iX1 per Alcaraz? I genitori dicono di no

Alcaraz è assolutamente sulla buona strada per poter diventare uno dei più grandi tennisti di sempre, ma al momento deve ancora maturare molto. Nonostante abbia vent’anni, dunque già da due anni a modo di guidare delle bellissime automobili, in occasione del successo di Wimbledon ha avuto qualche problema con i suoi genitori per poter accettare un nuovo mezzo straordinario.

Sembra incredibile ma nemmeno gli sponsor possono mettersi in mezzo tra le decisioni di Carlos Alcaraz e dei suoi genitori. Lo spagnolo infatti ha dichiarato che sono proprio sua madre e suo padre a gestire i soldi derivanti dalle vittorie dei tornei.

Il problema è che sembra che questi ultimi non siano grandi appassionati di automobili, dunque sono sempre stati molto restii ad accettare di spendere del denaro per acquistare una vettura di lusso. Una volta concluso il torneo britannico però la BMW, automobile della quale Alcaraz è testimonial, ha deciso di regalargli una bellissima iX1.

Si tratta di un bellissimo SUV elettrico prodotto dalla casa di Monaco di Baviera, con questa automobile che avrebbe un prezzo che parte da 58.400 Euro. Uno dei suoi punti di forza, per essere una vettura elettrica, è legato all’autonomia, con quest’ultima che è in grado di percorrere 440 km tra una ricarica l’altra.

Mamma e papà inoltre possono stare tranquilli, perché anche se si tratta di una vettura prodotta a Monaco di Baviera, la velocità non è poi il suo punto di forza. Il picco massimo della iX1 e infatti di 180 km/h, probabilmente una caratteristica che potrebbe convincere i genitori di Carlos a lasciargli guidare il favoloso gioiello tedesco.