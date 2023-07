Valentino Rossi, c’è lo strepitoso omaggio del pilota: che parole per lui

Valentino Rossi è un personaggio che ha fatto la storia delle due ruote, ed ora arriva il grande apprezzamento del giovane rider.

Nonostante il ritiro dalla MotoGP, Valentino Rossi è sempre al centro della scena, e quanto accaduto la scorsa settimano in quel di Misano non ha fatto altro che aumentare l’hype su di lui. Il “Dottore” ha infatti vinto la sua prima gara in carriera nel Fanatec GT World Challenge, trionfando in Gara 2 sulla BMW M4 GT3 del team WRT in coppia con Maxime Martin.

Valentino Rossi è stato protagonista di un ottimo secondo stint, e grazie ad una strategia perfetta si è ritrovato in testa alla gara. Il pilota di Tavullia ha gestito tutto al meglio, allungando sui rivali ed andando a trionfare. Si è trattato dell’ennesimo sigillo in una carriera da record.

Valentino Rossi, ecco le parole di Franco Morbidelli

Uno dei talenti più promettenti che sono passati per l’Academy di Valentino Rossi è senza dubbio Franco Morbidelli, che corre con il team ufficiale di casa Yamaha. Purtroppo, il rider capitolino è capitato alla corte di Lin Jarvis nel perdio peggiore in assoluto, visto che la casa di Iwata, assieme alla Honda, ha la moto peggiore di tutte.

Nel 2020, “Morbido” ha avuto l’occasione della vita, quando correva con il team Petronas, ma si è dovuto accontentare di diventare vice-campione del mondo, alle spalle della Suzuki di Joan Mir, anche a causa di un infortunio che gli fece saltare varie gare. Franco non è di certo stato fortunato in tante situazioni, ed ora dovrà trovare un’alternativa, visto che la Yamaha pare aver già scelto Alex Rins per sostituirlo il prossimo anno ed affiancarlo a Fabio Quartararo.

Una delle figure più importanti della carriera di Morbidelli è stato Valentino Rossi, che lo ha accolto nella sua Academy lanciandolo nel corso della prima fase di carriera. Il pilota romano, parlando ad “Autosport” in un’intervista molto interessante, ha ringraziato anche il pilota di Tavullia.

Ecco le sue parole: “La cosa migliore di tutte all’interno dell’Academy è che Vale e tutti gli altri ragazzi ti sfidano di continuo. Con loro cresci e ti migliori, sia come pilota che come uomo. In allenamento, Vale mi sfida su tutto, anche se si è ritirato rimane sempre molto competitivo e combattivo quando corriamo insieme. Questo vale sia per gli allenamenti con i kart che con la R1. Lui è sempre voglioso di fare bene, come ha fatto per tutta la sua carriera“.

Morbidelli ha poi aggiunto: “Il supporto di Valentino mi ha aiutato molto lo scorso anno, un momento molto difficile della mia carriera, mi ha continuato a sfidare su tutto. Durante gli allenamenti svolti al Ranch, ho visto che ero ancora veloce, e quando ero a casa, sentivo di essere il solito Franky. Ero forte e competitivo in tutte le situazioni, e provo sempre a fare dei passi in avanti su ciò che non funziona. Voglio migliorare in tutto ciò che posso“.