La Ducati ha scelto il sostituto: ecco chi arriverà dalla Honda

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna in vista della prossima stagione. In Ducati potrebbe arrivare un altro pilota della casa di Tokyo.

Il passaggio di Alex Marquez in Ducati, nel 2023, potrebbe aver aperto un asse tra il Giappone e l’Italia. La migrazione di talenti verso squadre top, del resto, non è una novità. Dopo decenni di dominio, però, stavolta sono i costruttori giapponesi a doversi preoccupare. Le performance di Honda, ma anche di Yamaha, sono ai minimi storici.

Il marchio dell’ala dorata, complici gli infortuni di Marc Marquez, ha chiuso all’ultimo posto della graduatoria costruttori nel 2022. In questa annata le cose non sono migliorate a causa di un mezzo poco performante e di continui infortuni che hanno segnato la stagione dei tre centauri di riferimento. Il primo a farsi male è stato proprio l’otto volte iridato, autore di una caduta pericolosissima nella tappa inaugurale in Portogallo.

Lo spagnolo ha saltato 3 weekend e non si è più ripreso sul piano dei risultati. Non ha ancora marcato un singolo punto negli appuntamenti domenicali. La rottura del primo metacarpo della mano destra ha fatto seguito ad una forte contusione alla caviglia e alla frattura di una costola. Non è andata meglio al campione del mondo 2020, Joan Mir, incapace di performare in sella alla RC213V.

L’ex Suzuki, infatti, si è procurato un brutto infortunio alla mano destra. Mir è stato sottoposto a una risonanza magnetica al Centre d’Imatge Diagnostica de la Dra Cuesta e ha seguito le indicazioni del dottore Juan Garcias per trovare una soluzione al problema. Il pilota occupa attualmente la ventiseiesima posizione nella classifica generale del Campionato MotoGP con i soli 5 punti conquistati in Portogallo.

MotoGP, si aprono le porte Ducati

L’ex campione del mondo della Suzuki non ha avuto l’inizio sperato e proverà a rifarsi nella prossima tappa di Silverstone. Ora si sta riprendendo dagli infortuni, ma anche sul piano emotivo non è al top. La RC213V non ha dimostrato di essere una moto di livello e nemmeno un fenomeno come Marc Marquez è riuscito a dimostrare il suo immenso talento.

Nel team HRC si respira un’aria pesante. La squadra, infatti, avrebbe dovuto lottare per le posizioni nobili della classifica ma si è ritrovata con infortuni e problemi tecnici. Mir potrebbe approfittare della difficoltà del rider del team Gresini, Fabio Di Giannantonio, per raggiungere Alex Marquez. Quest’ultimo ha lasciato la Honda al termine del 2022 e si sta trovando molto bene nella squadra italiana.

Alex Rins vede il suo futuro in Yamaha, Marc Marquez ha già un piede fuori dalla Honda e ora, come riportato sulle colonne di Motosan, è probabile che vi sia anche un ribaltone Mir. Quest’ultimo ha un contratto sino al termine del 2024 con Hrc, ma per come stanno andando le cose potrebbe anche consumarsi un addio anticipato.