Stoner, “schiaffo” a Bagnaia? Il suo preferito in Ducati non è Pecco

La leggenda della MotoGP, Casey Stoner, ha indicato chi, in prospettiva, ne ha di più tra i talenti della casa di Borgo Panigale. In Ducati possono gongolare.

Se a parlare bene di te è un campione storico della MotoGP vuol dire che si è sulla strada giusta per ottenere vittorie e riconoscimenti mondiali. La Ducati ha sempre puntato su giovani di qualità e proprio grazie ad una scommessa si è ritrovata al primo posto della classifica piloti con il canguro australiano.

Nessuno, dopo le luci e ombre in Honda, si sarebbe aspettato un exploit come quello del numero 27 nel 2007. Per la casa di Borgo Panigale Stoner ha rappresentato molto di più di un semplice pilota, riuscendo ad entrare nel cuore di tutti gli appassionati e forgiando le prime indimenticabili cavalcate della Rossa. La MotoGP dell’epoca era anche più complessa sotto il profilo della competizione in pista con tantissimi centauri di straordinario livello a partire da Valentino Rossi, Dani Pedrosa, senza dimenticare Jorge Lorenzo e, in seguito, Marc Marquez.

Casey ebbe la capacità di sorprendere tutti in sella Desmosedici, conquistando il suo primo mondiale a 22 anni, per poi ripetersi in sella alla Honda nel 2011. La casa emiliana ancora oggi sforna dei talenti promettenti, potendo attingere da tre team satelliti. In primo piano, naturalmente, vi sono Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, piloti della squadra corsa ufficiale.

Il team Pramac può fare affidamento sulle performance di Johann Zarco e Jorge Martin, mentre i due talenti più cristallini del team Mooney VR46 e Gresini sono Marco Bezzecchi e Alex Marquez, fratello minore di Marc. il romagnolo, in quest’annata, ha fatto degli incredibili passi in avanti, vincendo ben due gare in Argentina e Francia.

Ducati, la previsione di Stoner

L’australiano ha indicato proprio il giovane romagnolo come il talento con maggiore prospettiva, potendo fare affidamento sull’esperienza dei tecnici della squadra di Valentino Rossi e quella sana sfrontatezza che appartiene ai giovani che non hanno paura di sbagliare. Il rider già nella passata stagione aveva collezionato i primi podi MotoGP, ottenendo il riconoscimento di rookie dell’anno.

In questa annata è diventato, insieme a Jorge Martin, il primo competitor del campione del mondo in carica. Attualmente il distacco è di 36 punti dal leader Bagnaia, ma già una terza posizione in classifica mondiale avrebbe un significato dolcissimo per il Bez. Il rider dell’Academy di Valentino Rossi ha un carattere ed una capigliatura molto simile a Marco Simoncelli e ha già mostrato i suoi punti di forza.

Costanza, aggressività e capacità sul bagnato completano un profilo di assoluto livello. Stoner ha confermato il tutto in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’australiano ha ammesso che ora Bagnaia è il migliore, ma Marco ha qualcosa in più. Il futuro dirà se il romagnolo riuscirà a fare la differenza su una Desmosedici ufficiale.