Quanta benzina entra nella Smart? Il dato vi stupirà

Le Smart sono le city car più pratiche sul pianeta. Le dimensioni ridotte l’hanno resa una vera regina in Italia, ma conviene ancora il modello a benzina?

E’ un momento di stallo per il mercato dell’auto. C’è una enorme fetta di automobilisti italiani che non è disposta a rinunciare al brio e al suono di un motore termico. Il parco auto circolante, del resto, è tra i più vetusti d’Europa.

Per di più le scelte europee in ordine all’imposizione, dal 2035, della esclusiva vendita di auto elettriche non ha aiutato i potenziali clienti. Oggi un automobilista presenta molti dubbi e, solitamente, preferisce non rischiare. Le EV, ecobonus a parte, presentano un costo iniziale insostenibile per la fascia media. Tra il prezzo di acquisto e l’istallazione di una colonnina per una ricarica domestica occorre un vero e proprio investimento, persino per una city car.

Il modello base di Smart alla spina parte da € 25.027 e addirittura 28.394 per la cabrio. Se per 25mila euro non troverete nemmeno i comandi al volante e le luci di lettura, pare logico che in tanti preferiscano ancora i cari vecchi modelli termici. Va ricordato che, persino la prima serie che arrivò nel 1998, non era economica. La piccola vettura, sotto il controllo della Mercedes, ha sempre venduto una idea molto cool.

Chi acquista una Smart sceglie, come dice la parola stessa, un prodotto intelligente, furbo. La Fortwo, del resto, è stata geniale. Il suo ideatore Tomforde, dipendente della casa di Stoccarda, già negli anni ’70 immaginava le città di tutto il mondo popolate da vetture di piccolissime dimensioni. Con la nascita della crash box alla fine degli anni ’80 il suo progetto prese forma. Grazie alla Swatch e all’appoggio della Mercedes, nel 1998 la Smart divenne un must have.

Un carico di benzina per la Smart

Nel corso delle varie generazioni la dotazione della Smart è cresciuta, così come i prezzi. Inizialmente la vettura aveva un bagagliaio minuscolo ed era molto rigida. Pian piano è diventata un’auto universale. Non a caso, sempre più spesso, siamo soliti imbatterci in Smart anche sulle autostrade. La terza generazione della Smart Fortwo è stata attesissima in Italia.

Il Belpaese è tra le realtà in cui le Smart hanno trovato maggiore corrispondenza di pubblico. La Capitale è piena di Smart, detenendo un vero e proprio record. Il 1.0 a benzina da 71 CV montato nella parte posteriore delle fortwo, in ossequio alle normative antiinquinamento Euro 6, non presenta una coppia da urlo (91 Nm), ma nel traffico urbano fa il suo dovere.

Lo 0 a 100 avviene in 11,3 secondi. La velocità massima, invece, si aggira intorno ai 155 km/h. Sapete che non è la Mercedes ad equipaggiare le piccole city car? Ecco chi produce i motori delle Smart. Il serbatoio da 28 litri di serie è, decisamente, piccolo. Per 62 euro in più è meglio optare per quello da 35. I valori dichiarati nel ciclo extraurbano (27,0 km/l) e nel misto (24,4 km/l) dalla Smart fortwo 70 sono di tutto rispetto.