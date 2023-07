Una nuova Ferrari unica al mondo scende in pista: sono tutti senza parole

Se siete appassionati di Ferrari il debutto dell’ultimo modello vi farà correre dei brividi lungo la schiena. Ecco dove ha sfoggiato le sue grazie.

E’ l’ultima nata a Maranello e ha già lasciato tutti a bocca aperta per il suo look modern-retrò. Le Ferrari più belle sono quelle che racchiudono l’essenza delle vetture storiche della casa modenese con tecnologie all’avanguardia. Come abbiamo già potuto apprezzare con le iconiche Monza e la Daytona SP3, i modelli special del Cavallino catturano l’occhio e sanno emozionare, tenendo fede al DNA storico del marchio.

Il Centro Stile Ferrari ha partorito un esemplare unico, sotto la guida sapiente di Flavio Manzoni. Un cliente molto speciale ha commissionato la vettura che prende il nome di KC23. La one-off è elaborata sulla carrozzeria della 488 GT3 Evo 2020. La vettura che ha portato a casa ben 119 campionati e 530 trionfi, dimostrandosi l’auto più vincente nella storia del Cavallino, è una base da sogno.

La one off risulta estrema ed è pensata per la pista. Ogni elemento è concepito per dare il massimo in un circuito. Sotto il cofano si nasconde un V8 biturbo. La vettura è stata rivisitata in ogni aspetto per essere, visivamente, diversa rispetto alla 488 GT3 Evo. Dai fari alle portiere con le diverse superfici vetrate è stata reinterpretata con linee curvose. Il frontale rimanda alle Rosse di qualche decennio fa, ma con una veste aerodinamicamente avanzatissima.

La Ferrari KC23 si lascia guardare a Goodwood

Non c’è Festival migliore per osservare dal vivo le supercar più veloci del pianeta. Nonostante l’edizione 2023 fosse incentrata sulla MotoGP, c’è stato ampio spazio a supercar da sogno. La one off della Ferrari è stata l’osservata speciale. L’ampio diffusore nella zona posteriore e i taglienti gruppi ottici a lama hanno attirato l’attenzione anche degli amanti delle due ruote che sono arrivati al festival della velocità per celebrare la Ducati.

Le due Rosse italiane sono da sempre nel cuore dei fan. La Ferrari, fresca vincitrici della centesima edizione della 24 Ore di le Mans, ha scelto un dettaglio che ricorda la mitica 499P. Nella zona posteriore della KC23 è stata installata una sottilissima fascia luminosa che funge da stop, riprendendo il prototipo Ferrari Vision Gran Turismo. Le portiere si aprono in modo verticale, come quelle della LaFerrari. L’alettone posteriore è rimovibile. Può essere installato in pista per segnare giri record.

I tecnici hanno puntato sulla vernice Gold Mercury per la one off. La colorazione special della KC23 si ottiene attraverso quattro strati con una base in alluminio che, a seconda della luce, cambia tonalità. Gli interni sono tipici di un’auto da corsa con un volante da gara con pulsanti ed interruttori. I sedili sono in Alcantara, giusto per non perdere quel tocco luxury che caratterizza tutte le Ferrari.

L’abitacolo minimalista è ispirato al mondo del Motorsport, con una gabbia di sicurezza. La KC23 è un capolavoro. Nel video del canale YouTube di Goodwood Road & Racing potete osservarla in tutta la sua immensa bellezza.