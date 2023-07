Una molla colpisce il pilota della Ferrari: paura in pista

Anni fa un grave incidente in pista provocò seri danni per il pilota della Ferrari che rischiò di morire a causa di una molla.

Molto spesso ci si dimentica dell’incredibile rischio che corrono i piloti di F1 ogni volta che scendono in pista. Ci vuole tanto coraggio e soprattutto sprazzo del pericolo, con il rischio dell’incidente che è sempre dietro l’angolo.

Negli anni chi ha dimostrato sempre il suo lato molto coraggioso è stato il brasiliano Felipe Massa. In pochi pensavano che avrebbe potuto reggere l’impatto con il Cavallino Rampante, ma riuscì fin da subito a diventare un elemento importante prima per Michael Schumacher e poi per Kimi Raikkonen.

Il suo prezioso contributo per la vittoria del Mondiale del finlandese nel 2007 lo portò nel 2008 alle più grande exploit della carriera. Per poco non riuscì a vincere lui stesso il Mondiale, tanto è vero che per pochi secondi fu campione del mondo, prima che Hamilton riuscì a superare Timo Glock.

Il 2009 dunque lo vedeva ancora una volta come uno dei grandi favoriti per la vittoria del titolo, ma la sua Ferrari non era più competitiva. Le novità del regolamento provocarono una netta differenza tra la Brawn GP e il resto della categoria, soprattutto nelle prime gare.

Che la stagione del Cavallino Rampante fosse da dimenticarlo si capì ancora di più in occasione delle qualifiche in Ungheria. Massa cercava in tutti i modi poter rinverdire una stagione davvero negativa, ma quel giorno rischiò davvero la vita.

Una molla perfora il casco di Massa: paura per il brasiliano

Le telecamere stavano riprendendo la prova del brasiliano in qualifica, quando aa un certo punto, senza un apparente motivo, la sua monoposto si schiantò contro il muretto. Si capiva che era successo qualcosa, infatti la vettura stava lentamente decelerando, come se Massa non stesse più schiacciando nessun pedale.

Al momento non si riuscì a capire, ma una volta che i soccorsi arrivarono per assistere il pilota, si accorsero che quest’ultimo era stato violentemente colpito in testa da qualcosa. Viaggiando a tutta velocità, una piccola molla di soli 800 grammi, staccatasi da una BrawnGP, si era di fatto trasformata in un proiettile.

Quest’ultima infatti bucò il resistentissimo casco del brasiliano e si conficcò poco sopra l’occhio del pilota della Ferrari. L’impatto frontale che chiaramente persa immediatamente i sensi, ma per lui fu davvero una grande fortuna.

Non solo quell’impatto violentissimo si concluse con salva la vita del pilota, ma per pochissimi centimetri evitò anche di rimanere cieco da un occhio. Chiaramente per lui la stagione 2009 era da considerarsi terminata, con una lunga riabilitazione che lo avrebbe portato però nel 2010 a tornare in pista.

Per quanto il pilota sudamericano lo abbia sempre negato, non ci sono dubbi che quel grave incidente lo abbia segnato per il resto della propria carriera. Vi è infatti un pre Ungheria 2009 e un post Ungheria 2009 per Felipe Massa, con le sue prestazioni che sono state molto diverse negli anni a venire. Visto l’incidente subito è però stato già un miracolo averlo potuto vedere ancora in gara.